Denver Broncos fichan a Jaylen Waddle de Miami Dolphins para potenciar a Bo Nix

Denver Broncos adquieren a Jaylen Waddle de Miami Dolphins para reforzar a Bo Nix y su ataque aéreo rumbo a la temporada 2026 de la NFL

Los Denver Broncos han realizado un inesperado movimiento para mejorar su cuerpo de receptores de cara a la temporada 2026 de la NFL al adquirir a Jaylen Waddle de los Miami Dolphins. La franquicia de Colorado ha dado un salto de calidad en su juego aéreo y ha encontrado en el velocista de Alabama la pieza perfecta para complementar a Courtland Sutton.

LEE ADEMÁS: Pumas vs América: dónde ver EN VIVO y a qué hora el partido de la Jornada 12 del Clausura 2026

Los Broncos adquirirán al estelar receptor abierto, mientras Miami recibirá un paquete de selecciones del Draft, incluida la selección de primera ronda de Denver en 2026. El intercambio representa una evidente apuesta del conjunto equipo por rodear a su joven mariscal de campo Bo Nix con armas de primer nivel.

Waddle pasó las primeras cinco temporadas de su carrera en la liga con los Dolphins, luego de ser seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL de 2021. El producto de Crimson Tide registró tres temporadas consecutivas con más de mil yardas para abrir su carrera y formó una mancuerna de ensueño con Tyreek Hill durante cuatro campañas de velocidad pura.

Jaylen jugó en 16 partidos durante la temporada 2025 de la NFL. El veterano receptor de 27 años atrapó 64 pases y generó 910 yardas recibidas, la mayor cantidad de su equipo, además de seis touchdowns, atrapando pases de Tua Tagovailoa y Quinn Ewers. Su consistencia y capacidad para estirar las defensivas lo han convertido en uno de los receptores más respetados de la liga.

Ahora, Waddle buscará ser igualmente productivo con los envíos de Bo Nix y como un complemento de velocidad muy necesario al otro lado de Courtland Sutton. La combinación de la fuerza física de Sutton con la explosividad de Waddle promete darle dolores de cabeza a las secundarias rivales.

Los Broncos recibirán al receptor Jaylen Waddle y una selección de cuarta ronda de 2026, mientras que los Dolphins obtuvieron la selección de primera ronda de 2026 de Denver, su selección de tercera ronda de 2026 y una selección de cuarta ronda de 2026. Miami acumula así un valioso capital de Draft para reconstruir su plantilla.

Waddle nunca ha sido seleccionado al Pro Bowl, pero lideró la NFL en promedio de yardas por recepción con 18.1 durante la temporada 2022. En 2025, fue calificado por Pro Football Focus como el décimo mejor receptor de la NFL y registró un índice de pasador de 85 cuando fue objetivo.

En cuanto a su situación contractual, Waddle está en la primera temporada de una extensión de contrato por tres años y 84.75 millones de dólares que firmó con los Dolphins durante el receso de temporada de 2024. El contrato tiene un valor promedio anual de 28.25 millones, con 76 millones garantizados.

Los Broncos deberán pagar a Waddle poco más de 68.6 millones de dólares en efectivo durante los tres años restantes de su contrato. Su impacto en el tope salarial será de solo 4.9 millones en 2026, mientras que los Dolphins asumirán un cargo de 23.2 millones en dinero muerto tras traspasarlo, lo que les costará poco menos de 11.6 millones en espacio salarial.

Waddle se perfila para ocupar inmediatamente el puesto de receptor número dos de Denver junto a Sutton, cuya estatura y físico deberían combinarse bien con el más pequeño y veloz Waddle. La proyección actual del cuerpo de receptores de Denver incluye a Sutton y Waddle como titulares, seguidos por Troy Franklin, Pat Bryant, Marvin Mims Jr., Lil’Jordan Humphrey y Michael Bandy.