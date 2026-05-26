Cadillac y "Checo" Pérez buscan impulsar la nueva era de la Fórmula 1 en Estados Unidos

La Fórmula 1 ha encontrado en Estados Unidos un territorio fértil. Y Checo Pérez con Cadillac, llegaron para abonar la tierra. Con tres Grandes Premios en el calendario —al contar ya con Miami, Austin y Las Vegas—, la máxima categoría ya consideraba a la Unión Americana como su mercado más importante en crecimiento.

Pero la irrupción de la escudería estadounidense en la parrilla, ha sido el combustible que faltaba para encender la chispa definitiva hacia la conquista de ese público.

Según el estudio 2025 Global F1 Fan Survey, realizado por el propio campeonato a nivel mundial, el 95% de los fanáticos estadounidenses planea seguir la categoría en los próximos cinco años.

Y buena parte de esa decisión, señala el informe, se debe a la llegada de este nuevo equipo con sello local y el aliciente de contar con un piloto como Sergio Pérez, cuyo origen mexicano despierta interés en la población latinoamericana.

Cadillac no es un recién llegado cualquiera.

Nace de Andretti Global, el equipo propiedad de Michael Andretti, quien siempre ha destacado el legado de su padre, el excampeón mundial Mario Andretti. Ahora bajo el grupo TWG, la escudería mantiene vivo ese espíritu al nombrar su chasis MAC-26, un acrónimo que significa Mario Andretti Cadillac y el año de su debut.

Además, representa a una de las marcas automotrices más legendarias del país como es Cadillac, propiedad del gigante General Motors. Con ese ADN, la escudería se ha perfilado como "el equipo de América", y su vínculo con el público local se ha reforzado con figuras como Colton Herta, el piloto de pruebas que conecta la categoría con el talento estadounidense.

Los números respaldan esta estrategia. El 73% de los fans de Estados Unidos planea asistir a alguno de los tres Grandes Premios que se realizan en su país, y el 66% asegura que la diversidad de carreras aumenta su interés por la categoría. Y en la pista, Cadillac ha comenzado con el pie derecho.

El naciente equipo debutó en el Gran Premio de Australia con un éxito fundamental para un nuevo proyecto, como es terminar la competencia con al menos uno de sus autos. Repitió esa meta en China, Japón, Miami y, recientemente, en Canadá.

La escudería se ubica actualmente en el décimo lugar de la tabla general, por delante de Aston Martin, y espera conseguir sus primeros puntos en la segunda parte de la campaña.

Several teams are interested in signing Sergio Perez but the Mexican has no intention of leaving Cadillac until the 2028 season at the earliest.



Via (@gabomrubio) pic.twitter.com/ufSerpeFmU — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) May 26, 2026

Allí aparecen en el calendario las fechas estadounidenses de Austin y Las Vegas, además del Gran Premio de la Ciudad de México. Serán carreras en las que Cadillac contará con una base de aficionados que los apoyará como locales. Porque, después de todo, son el equipo de casa.

Y en un deporte donde las lealtades suelen ser europeas, tener otra escudería estadounidense —además de Haas— como Cadillac, con su legado Andretti, ha cambiado la ecuación. Los fanáticos ya no solo siguen a los pilotos. Siguen a las banderas.

Y la de las Barras y las Estrellas, cada vez más, también ondea en los garajes de la Fórmula 1.