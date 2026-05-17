Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: ¡es oficial! Fecha, día, sede y todo sobre el regreso del histórico boxeador mexicano

Saúl el Canelo Álvarez está de vuelta. Hay derrotas que duelen más que otras. No por los golpes recibidos, sino por lo que significan. La que sufrió el mexicano ante Terence Crawford en septiembre de 2025, fue una de esas.

Doce asaltos en los que la superestrella mexicana, acostumbrado a dominar desde el centro del ring, se sintió superado en técnica y esfuerzo.

Fue apenas la tercera derrota de su carrera profesional, pero la más dolorosa de todas al haber ocurrido cuando más alto volaba. Ahora, tras sanar esas heridas de la última batalla, volverá oficialmente al ring 364 días después.

El desgaste de 65 peleas, las noches de gloria y también las más duras, parecían haberle pasado factura. Pero el tapatío, a sus 35 años, no está listo para que esa sea la última imagen que se lleven de él.

Recién sus promotores confirmaron lo que muchos esperaban, al afirmar que el jalisciense regresará al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, para desafiar al campeón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el franco-camerunés Christian Mbilli.

La elección de Riad no es casualidad. Oriente Medio se ha consolidado como la capital mundial de las grandes veladas de boxeo, con bolsas millonarias y estadios construidos para la ocasión.

Para Álvarez Barragán, que aún no ha peleado desde aquella noche amarga en Las Vegas, Nevada, este combate es mucho más que un regreso. Es un acto de redención.

"Regreso más fuerte y con más hambre de victoria que nunca", declaró Álvarez en un comunicado de su equipo.

"Christian es un campeón duro, pero estoy listo para demostrarle al mundo que Canelo todavía tiene lo que se necesita. Riad se ha convertido en la capital de las grandes peleas, y estoy emocionado de brindar otra noche memorable", señaló.

Del otro lado, Mbilli, de 31 años y récord perfecto de 28-0 con 24 nocauts, aceptó el reto con la seguridad de quien sabe que esta es su gran oportunidad.

"Enfrentarme a Canelo es una pelea soñada", declaró. "Él es una leyenda, pero yo estoy en mi mejor momento y listo para demostrar que pertenezgo a la élite. Este es mi momento".

Canelo está listo para demostrar que aún no se debe retirar ❮ ❯

Los últimos ocho meses han sido, para Saúl Álvarez, un periodo de introspección y trabajo silencioso. En su campamento de San Diego, California, lejos del ruido mediático, se ha sometido a un entrenamiento intensivo.

Las voces cercanas al boxeador aseguran que se le ve más en forma que nunca en las sesiones de sparring, perdiendo peso y perfeccionando su legendaria defensa. No se trata solo de volver a ganar, sino de recuperar la confianza.

La pelea contra Mbilli es un regreso calculado, al ser un oponente peligroso pero no imbatible, una oportunidad para recuperar impulso antes de soñar con rivales de mayor renombre como David Benavidez o incluso una revancha con Bud Crawford. Su entrenador de toda la vida, Eddy Reynoso, no ha ocultado su optimismo.

"Canelo nunca se ha acobardado ante un desafío", dijo Reynoso. "Esta pelea se trata de demostrarles a los escépticos que están equivocados y recordarles a todos por qué es uno de los más grandes de esta era".

Mbilli, por su parte, llega con el hambre del que no tiene nada que perder. Conocido por su estilo agresivo y su potente gancho de izquierda, el boxeador afincado en Francia ha escalado posiciones en el ranking con victorias contundentes sobre los mejores contendientes.

Su reciente pelea por el título demostró una inteligencia boxística que antes no se le conocía.

No tiene el carisma ni la popularidad de Canelo en el pago por evento, pero su poder de nocaut le ha granjeado el respeto de la comunidad boxística.

Una victoria sobre Álvarez lo catapultaría instantáneamente a la élite del ranking libra por libra. Y eso, en el boxeo, no tiene precio.

En Riad, Canelo podría embolsarse más de 50 millones de dólares por esta pelea, mientras que Mbilli obtendría la cifra más alta de su carrera.

Se espera que más de 20 mil espectadores llenen el estadio especialmente construido para la ocasión, y millones más seguirán el combate a través de plataformas de pago por visión y streaming en todo el mundo.

Para México, donde el de Guadalajara, Jalisco, sigue siendo un héroe nacional, la cita es casi una obligación moral.

A sus 35 años, el palmarés de Álvarez ya es digno del Salón de la Fama. Títulos mundiales en cuatro categorías de peso, victorias sobre leyendas como Gennady Golovkin, Daniel Jacobs y Caleb Plant.

Pero la derrota ante Crawford y las dudas sobre su edad y resistencia han generado una nueva urgencia. Una victoria sobre Mbilli no solo restablecería su racha ganadora, sino que lo posicionaría para posibles combates de unificación. Una derrota, en cambio, podría acelerar las conversaciones sobre su retiro.