Detienen a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, en Sinaloa

La Policía Estatal Preventiva de Sinaloa detuvo este miércoles al boxeador mexicano Omar Alonso Chávez Carrasco, hijo de la leyenda del pugilismo Julio César Chávez. La información fue dada a conocer por el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El menor de la dinastía Chávez fue detenido mientras transitaba sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura del kilómetro 9.5. Posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto. La detención ocurrió alrededor de las nueve de la mañana del miércoles 20 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, Chávez Carrasco enfrentaría cargos por presuntos delitos de violencia familiar y lesiones, luego de supuestamente agredir a su pareja. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el caso ni una postura pública por parte de la familia del pugilista, que en los últimos meses se ha mantenido envuelta en distintas polémicas.

En julio de 2025, Julio César Chávez Jr., hermano mayor de Omar Chávez, fue detenido en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a problemas migratorios y por presuntamente mentir en su solicitud de residencia. Un mes después fue deportado a México y actualmente enfrenta cargos por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque lleva su proceso en libertad.

¿Quién es Omar Chávez?

Omar Alonso Chávez Carrasco nació en 1990 en Culiacán, Sinaloa, y es el hijo menor de Julio César Chávez. Al igual que su hermano mayor, siguió los pasos de su padre y comenzó una carrera en el boxeo profesional.

Debutó en 2006 con apenas 16 años y rápidamente fue señalado como una de las promesas del pugilismo mexicano, aunque también tuvo que cargar con la enorme presión del apellido Chávez.

Uno de los episodios más trágicos de su carrera ocurrió en 2009, cuando enfrentó en Puerto Vallarta a Marco Antonio "El Texano" Nazareth, quien falleció días después a consecuencia de los golpes recibidos durante el combate, que Omar ganó por knockout en el cuarto asalto.

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Actualmente milita en la división semipesada y registra un récord profesional de 42 victorias —29 de ellas por knockout—, nueve derrotas y un empate. Entre sus logros destacan el Campeonato Mundial Juvenil del Consejo Mundial de Boxeo en peso wélter y el Campeonato Norteamericano Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo.

Su pelea más reciente ocurrió en enero de 2026 en San Luis Potosí, donde derrotó a José Miguel Torres por knockout técnico en el segundo asalto.