¿Es Vinicius Jr? El drástico cambio de imagen que se realizó el delantero brasileño

Vinicius Jr. volvió a convertirse en tendencia mundial, aunque esta vez no fue por sus actuaciones dentro de la cancha. El delantero del Real Madrid aprovechó el periodo vacacional posterior al Mundial 2026 para someterse a un procedimiento estético facial que modificó notablemente su apariencia.

De acuerdo con información publicada por O Globo y retomada por diversos medios internacionales, el atacante brasileño acudió a una clínica especializada en Goiânia, donde fue atendido por el dermatólogo Alessandro Alarcão, quien viajó desde Miami para realizar el procedimiento.

La intervención consistió en una armonización de mentón, un tratamiento estético cuyo objetivo es mejorar la proporción entre la barbilla, la mandíbula y el resto del rostro, además de definir el contorno facial sin necesidad de una cirugía mayor.

Les juro que no reconozco a Vinicius Jr pic.twitter.com/mxbtFIa5UO — MT2 (@madrid_total2) July 21, 2026

Las primeras fotografías de Vinicius comenzaron a circular en redes sociales pocas horas después del procedimiento y rápidamente provocaron miles de reacciones. Mientras algunos aficionados destacaron el cambio positivo en su imagen, otros aseguraron que el brasileño luce completamente distinto al futbolista que disputó la Copa del Mundo.

Hasta el momento, Vinicius Jr. no ha realizado declaraciones públicas sobre la intervención ni ha explicado los motivos que lo llevaron a realizarse el tratamiento estético.

El delantero del Real Madrid viene de disputar el Mundial 2026 con la selección brasileña, torneo en el que la Canarinha quedó eliminada en cuartos de final ante Noruega.

Ahora, el extremo se prepara para incorporarse a la pretemporada del conjunto merengue, donde será una de las principales figuras del equipo de cara a la campaña 2026-2027.

Mientras tanto, su cambio físico continúa generando conversación entre aficionados y especialistas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del verano futbolístico.