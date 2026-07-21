Ferrán Torres es el héroe de España y de perritos por esta razón

El nombre de Ferrán Torres antes sólo era conocido por los aficionados y expertos en futbol internacional. Sin embargo, tras darle el triunfo a España con su golazo en la Copa del Mundo 2026, el mundo entero volteó a verlo.

Y hoy, a propósito del Día Mundial del Perro, una de las cualidades de Ferrán Torres que merece ser resaltada, es que también es activista y rescatista de perros. Esto sin duda alguna se robó más de un corazón de la afición.

El Día del Perro se celebra en México el tercer domingo de julio y en esta ocasión coincidió con la Final de la Copa del Mundo 2026, el 19 de julio, misma fecha en la que se jugó el famoso partido España vs Argentina. ¡Y no podría existir una coincidencia mejor!

Además de ser un talentoso futbolista, delantero de Barcelona y quizá ya hasta modelo de algunas marcas, Ferrán es conocido por el gran corazón que tiene para rescatar animales, especialmente los perros. De hecho su mansión tiene espacios adaptados especialmente para los canes.

Perros de Ferrán viven como reyes

Sus perros: Minnie, Lluna y Milo son perros rescatados y viven como reyes en la mansión ubicada en la exclusiva zona residencial en Gavà, Barcelona. Sin embargo, la bondad de Ferrán no termina ahí, pues colabora de manera muy cercana al refugio Wild at Heart Foundation para lograr rescatar perros a nivel mundial.

"Desde que nací, he estado rodeado de perros. No recuerdo la vida sin su compañía. Con alegría, seguridad, amor y amabilidad, los perros son capaces de transformar una casa en un hogar" se lee en la página oficial de la fundación.

Homenaje a Rex, su mascota

En diversas entrevistas, Torres ha declarado que esta noble labor se debe a la pérdida de su perrito Rex, el Pastor Alemán que lo acompañó cuando era niño y después de eso, supo que lo que quería era salvar a otras mascotas a tener una vida mejor.

Ferrán Torres lleva tatuado a Rex en su brazo izquierdo para tenerlo presente siempre, ya que lo consideraba uno de sus grandes pilares de su vida.