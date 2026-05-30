PSG vs Arsenal: a qué hora y en dónde ver la final de la Champions League

Este 30 de mayo sabremos quién se coronará como el ganador de la UEFA Champions League, final que se disputara entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal.

Por un lado tenemos al PSG, que busca conquistar su segunda "Orejona" consecutiva, luego que en 2025 goleó al Inter de Milán 5-0. El proyecto encabezado por Luis Enrique ha mostrado solidez durante toda esta temporada, ademas, cuenta con una basta plantilla encabezada por jugadores como Vitinha, Dembelé, o Kvaratskhelia.

Y en el otro lado de la cancha se encuentra el Arsenal, que después de una temporada de recuperación y triunfos en la Premier League, busca consolidarse con el mejor equipo europeo.

¿Dónde y a qué hora juega el PSG vs Arsenal?

Cuándo: Sábado 30 de mayo

Sábado 30 de mayo Dónde: Puskás Arena, Budapest

Puskás Arena, Budapest Hora: (tiempo del centro de México) 10:00 horas

¿Dónde verlo?