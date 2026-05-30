México sale victorioso ante Australia previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana dio un paso positivo en su preparación para la Copa del Mundo 2026 al derrotar 1-0 a Australia en un partido amistoso disputado este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, California.

El único gol del encuentro llegó al minuto 27, cuando Johan Vásquez aprovechó un tiro de esquina para rematar de cabeza y anotar al australiano. Dicha anotación terminó definiendo un partido en el que ambos equipos aprovecharon para ajustar aspectos tácticos.

Durante la primera mitad, el Tricolor mostró mayor iniciativa y control de la posesión, presionando constantemente la salida de los australianos.

Australia mejoró tras el descanso y generó algunas oportunidades para empatar el marcador. Sin embargo, no lograron capitalizar sus llegadas más claras, incluida una acción en la que dejaron escapar una oportunidad frente al arco mexicano.

Con este resultado, México mantiene sensaciones positivas en la recta final de su preparación para la Copa del Mundo. El conjunto nacional disputará un último encuentro amistoso contra Serbia antes de su debut mundialista.