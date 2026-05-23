Aquivaldo Mosquera: de capitán del América a ser investigado por la FGR

La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra Aquivaldo Mosquera, exjugador y excapitán del Club América, por el presunto delito de defraudación fiscal, en un caso que ya escaló del ámbito administrativo al penal y que podría marcar un nuevo episodio judicial para una figura reconocida del futbol mexicano.

La acusación se centra en posibles irregularidades relacionadas con el domicilio fiscal que Mosquera reportó durante su etapa como futbolista en México. De acuerdo con versiones cercanas al caso, el problema estaría vinculado a inconsistencias administrativas en la gestión de su dirección fiscal y no necesariamente a una conducta deliberada para evadir impuestos.

Aun así, las autoridades federales mantienen abierta la investigación y el expediente continúa avanzando en tribunales.

Durante marzo pasado, la defensa legal del exdefensor colombiano confiaba en que el caso pudiera resolverse a través de mecanismos de justicia alternativa, debido a que este tipo de delitos fiscales permite acuerdos con el Servicio de Administración Tributaria para regularizar adeudos o corregir inconsistencias sin llegar a una sentencia penal.

Sin embargo, el proceso tomó otro rumbo después de que un tribunal determinara que el asunto debía tratarse bajo la vía penal.

Impacto profesional y legal del proceso judicial

Mosquera promovió un amparo con el objetivo de protegerse frente a la investigación y evitar posibles consecuencias judiciales mayores. No obstante, el recurso fue rechazado por las autoridades judiciales, que concluyeron que el caso no correspondía a una disputa administrativa sino a un posible delito fiscal que debe analizarse en el ámbito penal.

La investigación ya tuvo repercusiones directas en la vida profesional del exfutbolista. Mosquera tenía prevista una participación como embajador del América en Estados Unidos, actividad que finalmente no pudo concretarse debido al proceso judicial abierto en su contra.

Aunque el exjugador no ha sido condenado ni existe una resolución definitiva, la situación legal ha complicado sus planes laborales y públicos.

A sus 44 años, Aquivaldo Mosquera es recordado como uno de los defensas extranjeros más sólidos que pasaron por el futbol mexicano. El colombiano militó en clubes como Club Pachuca y América, instituciones con las que consiguió campeonatos y reconocimiento por su liderazgo defensivo.

En el conjunto azulcrema incluso portó el gafete de capitán y se convirtió en referente para la afición.

Ahora, lejos de las canchas y bajo el escrutinio judicial, el exseleccionado colombiano enfrenta un proceso que podría definirse en los próximos días, cuando las autoridades determinen qué juzgado llevará formalmente el caso.

El expediente fue turnado de un tribunal administrativo a uno penal en la Ciudad de México, movimiento que confirma la seriedad con la que las autoridades federales están tratando la investigación.

Mientras tanto, el caso poner sobre la mesa el alcance de las investigaciones fiscales en México y cómo figuras públicas, deportistas y celebridades también pueden enfrentar procesos legales relacionados con obligaciones tributarias y manejo administrativo de su patrimonio.