Cruz Azul a la Final; le ganó a Chivas en un Jalisco repleto y espera rival por el título

Cruz Azul es el primer finalista del Clausura 2026. Dos años después de su última serie por el título, La Máquina vuelve a una disputa por el campeonato, tras eliminar a Chivas 1-2 (3-4 en el global) en el Estadio Jalisco, en tanto que por segunda Liguilla al hilo, el Rebaño Sagrado quedó fuera a manos de los cementeros, tal y como sucedió en los cuartos de final del torneo pasado.

El técnico interino Joel Huiqui, con apenas cinco juegos al frente del primer equipo tras la destitución de Nicolás Larcamón, ya metió al conjunto cementero a una gran final en la que buscarán la ansiada décima estrella y su primer título de Liga tras cinco años de sequía.

Mientras que Chivas finalizó un grandísimo torneo en el que consiguió algunos récords como equipo en torneos cortos tanto en puntos como en victorias como local, pero quedó claro que las cinco bajas por Selección Nacional le pegaron demasiado y si bien ante Tigres le alcanzó en cuartos, ya en semifinales no le pudo dar.

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Que la nación celeste se ilusione

Después de lo sucedido apenas hace unas semanas con el cambio de técnico y que este equipo dejaba más dudas que certezas, hoy el futbol ha vuelto a sonreírles y sus chances de ser campeones son bastante altas.

Aunque claro está que ya sea Pumas o Pachuca, cualquiera de los dos rivales que le pueda tocar en la Final, seguramente los exigirá al máximo y habrá que ver si este conjunto cementero tiene para derrotar ya sea al líder de la fase regular o al caballo negro de esta Liguilla.

Tal y como estaba previsto: esta serie entre Chivas y Cruz Azul iba a terminar de forma cardíaca y dramática. Porque es entre dos equipos grandes del futbol mexicano, que lo iban a dar todo y que ya en estas instancias, las circunstancias cambian drásticamente de un momento a otro.

Con la necesidad de ir por el triunfo, Cruz Azul salió mucho mejor conectado a este juego que el equipo local y apenas a los cuatro minutos, Jeremy Márquez sacó un disparo fuerte y pegado al poste, el cual el guardameta Óscar Whalley no pudo detener.

Pero tres minutos después, Omar Govea empataba el juego y de nueva cuenta el global, gracias a un riflazo de larga distancia que viajó raso y en el cual Kevin Mier no pudo hacer nada, porque la pelota le picó un instante antes.

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Otra vez con el global a favor, Chivas debía ir por un gol más para obligar a Cruz Azul a anotar al menos otros dos, lo cual hubiese sido lo ideal y así asegurar la final para el Rebaño Sagrado.

Pero no fue así, la realidad es que La Máquina fue ligeramente mejor en este encuentro y poco a poco fue empujando más y más a Guadalajara, mientras que el Rebaño no supo cómo quitarse ese dominio.

Chivas jugó excesivamente con fuego

Cuando aún tenía el global empatado, lo que le daba el pase a la final, permitió que Cruz Azul creciera, que avanzara cada vez más hasta que eso lo pagó muy caro.

De hecho, antes de que La Máquina consiguiera su segundo gol en el segundo tiempo, el guardameta Óscar Whalley se había convertido en la figura del Guadalajara, porque se mandó sendas atajadas ante ocasiones muy claras para La Máquina.

Whalley tenía a Chivas en la final y en la jugada que menos dificultad tenía fue que la visita, al 65', consiguió el gol de la victoria. Agustín Palavecino, uno de los mejores jugadores de Cruz Azul, sacó un disparo que no traía mucho peligro de origen.

La pelota fue desviada por Diego Campillo dentro del área y eso cambió por completo la trayectoria; aunque Whalley intentó reaccionar, el esférico ya llevaba demasiada fuerza y no la alcanzó por lo que el Estadio Jalisco se convirtió en un panteón.

Ya en desventaja en el marcador, Gabriel Milito metió cambios e ingresó Hugo Camberos para desequilibrar por derecha, además de que metió a Sergio Aguayo para con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín ser hasta tres puntas en busca del gol milagroso.

Pero Cruz Azul tiene mucho colmillo, si bien su técnico es interino y muy joven como Joel Huiqui, ha mostrado la capacidad de saber manejar los tiempos, de construir su futbol y así conseguir el resultado.

"Palavecino":

Porque convirtió el gol para la victoria de Cruz Azul ante Chivas pic.twitter.com/EE43L3bWIP — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 17, 2026

El estratega cementero metió a Gabriel Fernández, quien claramente no está al cien debido a sus problemas musculares, además de que se dio el retorno de Jesús Orozco Chiquete, quien llevaba fuera desde diciembre. Todo ello para aguantar lo más posible su pase a la final y así sucedió.

Chivas se murió en la raya, completamente desbocado hacia adelante pero esta vez no le alcanzó a este equipo que con todo y sus ausencias por Selección Nacional, estuvo muy cerca de llegar a la final.

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Guadalajara tendrá que volver a empezar el sueño de salir campeón en el próximo torneo tras nueve años de sequía, aunque habrá que ver si para ese certamen todavía cuenta con los mismos jugadores que este semestre.

Porque dependiendo de lo que haga en el Mundial, es probable que Armando González se vaya a Europa y mismo caso que Brian Gutiérrez, las dos joyas del equipo rojiblanco, quienes al igual que Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado, de haber estado en esta serie ante Cruz Azul, quién sabe cuál hubiese sido el resultado.