¡Cruz Azul, Campeón! Remontó a Pumas y con gol agónico consiguió la décima

¡La Gloria es Cementera! Cruz Azul podrá no tener casa pero sí tiene una cancha en la que consigue títulos y esa es el Estadio Olímpico Universitario, en la que remontó 1-2 a Pumas con lo que consiguió la décima estrella de Liga MX en su historia.

Cinco años después, La Máquina Celeste se ha coronado en un partido en el que tuvo que venir de atrás, para vencer a la Universidad que con todo a su favor perdió así su tercera Final de Liga consecutiva y cuarta si se considera la de Concachampions en 2022.

El futbol le tenía guardada una noche de redención a Carlos Rotondi, porque él había sido el que hizo aquel penal con el que América les ganó la Final del Clausura 2024.

Detalles de la final y expulsiones clave

Y ahora, el argentino se encumbró en lo más alto, porque al 90+4', le quedó una pelota a placer dentro del área y conectó un riflazo imposible para Keylor Navas, que significó el gol del título para los cementeros.

La parcialidad celeste, esa que vino a acompañar a su equipo, explotó de júbilo, porque no había manera de que Pumas reaccionara a eso, ya con diez en el campo por una expulsión de Uriel Antuna; inclusive, los locales se quedaron con nueve por la roja a Ángel Rico ya en la agonía del duelo.

Cruz Azul consiguió un título de manera épica, porque se levantó de un gol en contra en el primer tiempo, gracias al tanto de Robert Morales para Pumas al 30'.

Era una noche que se estaba pintando completamente auriazul, hasta que vino la tormenta que le abrió el mar a los Celestes, primero gracias a un autogol de Rubén Duarte al 53'.

De eso ya no se pudo levantar Pumas, que tras el gol que anotó en la primera parte, tuvo para clavarle otro gol a los cementeros pero no lo consiguió.

Y cuando el juego parecía que se iba al tiempo extra, vino la expulsión de Antuna; Cruz Azul olió la sangre y fue por el gol que le dio el título tan anhelado, al fin llegó la décima para los cementeros.

Joel Huiqui le ganó la partida a Efraín Juárez y ahora no habrá manera de que la directiva celeste no deje al entrenador para el próximo torneo. Muy merecido se lo tiene.

Historial de campeonatos y rivalidad con Pumas

Cruz Azul es el Campeón del Futbol Mexicano y Ciudad Universitaria es más celeste que nunca; Pumas tendrá que seguir esperando a volver a las mieles del título, aunque cada vez pesan más esos 15 años sin campeonatos. Esta vez, se quedaron más cerca que nunca, la tuvieron en las manos y la dejaron escapar.

La Máquina Cementera ha ganado los campeonatos de la Primera División de México: 1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997, Guard1anes 2021, Clausura 2026.

Además, le ganó a Pumas la tercera Final entre ambos, luego de que ganó la 78-79 y Pumas la 80-81, por lo que la marca histórica se ha inclinado hacia los de La Noria.