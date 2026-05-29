¿Se viene un Cruz Azul vs Barcelona?

Cruz Azul podría disputar uno de los partidos más llamativos de los últimos años al aparecer entre los posibles rivales del FC Barcelona para el próximo Trofeo Joan Gamper, tradicional encuentro de pretemporada que el club español organiza antes del inicio de cada campaña.

De acuerdo con reportes de diversos medios, el conjunto celeste figura en una lista de candidatos para enfrentar al equipo catalán en el Camp Nou. Entre las opciones que analiza el Barcelona también se encuentran clubes como Roma, Borussia Dortmund y Napoli.

La posibilidad surge días después de que Cruz Azul conquistara el título del Clausura 2026, logro que lo colocó nuevamente entre los equipos más destacados del futbol mexicano.

Sin embargo, hasta el momento no existe una invitación oficial ni un acuerdo confirmado entre ambas instituciones. Los reportes señalan que el Barcelona continúa evaluando alternativas para definir al rival de su partido de presentación, por lo que la participación de Cruz Azul sigue siendo una posibilidad y no una decisión tomada.