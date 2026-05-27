Francisco Javier González estalla contra José Ramón Fernandez por su libro "El Protagonista"

Francisco Javier González estalló contra José Ramón Fernández luego de leer la autobiografía del veterano periodista. A través de un video publicado en su cuenta de X, el comunicador expresó la decepción que le dejó "El Protagonista".

"Yo compré El Protagonista de José Ramón Fernández con mucha ilusión", mencionó el director del Consejo Editorial de TUDN, quien aseguró que incluso adquirió el libro en preventa y fue invitado a la presentación. Sin embargo, decidió no asistir después de leer algunos fragmentos. "Me quedó claro que ese lugar no era para mí", añadió.

"Tenía mucha ilusión con este libro porque pensé que José Ramón, nuestro gran general, nuestro gran capitán, iba a contar las aventuras que pasamos juntos y por las cuales todos nos esforzamos muchísimo", dijo González, quien reconoció que comenzó la lectura impulsado por la nostalgia de los años que compartió con el periodista.

Francisco Javier González acusó a Fernández de no valorar el trabajo de su antiguo equipo y criticó los señalamientos contra excompañeros de TV Azteca como David Faitelson, Roberto Gómez Junco y Enrique Garay.

En el libro, José Ramón Fernández incluyó una acusación relacionada con un supuesto caso de acoso de David Faitelson hacia una excompañera en la televisora del Ajusco. Situación que González reprobó por completo.

"Siendo su jefe, parece que cometió un pecado inconfesable que yo dudo totalmente que haya cometido. Lo hizo cómplice porque él, al final de cuentas, era su jefe y tuvo que haber hecho algo si eso hubiera sucedido", aseguró.

Sobre lo que Fernández escribió acerca de él, González señaló que "no le da mucha importancia a lo que escribió en una paginita porque está falseada". Incluso, el directivo de TUDN hizo referencia a la memoria y edad del periodista de 80 años. Lo narrado en el libro está relacionado con la salida de Francisco Javier González de TV Azteca.

Además, González acusó al libro de carecer de generosidad y gratitud hacia las personas que acompañaron a José Ramón Fernández durante su carrera profesional. "La falta es mía por tener esa esperanza y expectativa", concluyó.

Su paso por TV Azteca

Durante cerca de 15 años, Francisco Javier González trabajó bajo la dirección de José Ramón Fernández en Imevisión y posteriormente en TV Azteca, formando parte de una de las generaciones más influyentes del periodismo deportivo mexicano.

Ambos coincidieron en programas históricos como Los Protagonistas y DeporTV, espacios que revolucionaron la cobertura deportiva en México durante las décadas de los ochenta y noventa.

Francisco Javier González salió de TV Azteca alrededor del año 2000, mientras que José Ramón Fernández permaneció en la televisora hasta 2006, antes de incorporarse a ESPN.

En redes sociales respaldan a Francisco Javier González

José Pablo Coello, comentarista de FOX, respaldó públicamente la postura de Francisco Javier González mediante su hashtag #CoelloSinCorbata.

"Muy pocos se atreven a decirlo así, de frente y sin rodeos", escribió el cronista.

Muy pocos se atreven a decirlo así, de frente y sin rodeos.



Entiendo tu tristeza @FJG_TD, pero aplaudo tu valentía.



Aunque a mí no me sorprende. @joserra_espn siempre fue así. Miserable, ruin, mezquino.



Y con la edad, los defectos solo se acentúan. #CoelloSinCorbata https://t.co/N5haSL47Zg — José Pablo Coello (@JosePabloCoello) May 27, 2026

"Entiendo tu tristeza, pero aplaudo tu valentía. Aunque a mí no me sorprende. José Ramón Fernández siempre fue así: miserable, ruin y mezquino. Y con la edad, los defectos solo se acentúan", concluyó.