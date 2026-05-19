El delantero brasileño que jugará el Mundial 2026 gracias a Efraín Juárez

Efraín Juárez dista mucho de ser un director técnico improvisado. Su preparación como entrenador la hizo al lado del noruego Ronny Deila, a quien acompañó como asistente previo al inicio de su carrera como timonel.

El hoy técnico de Universidad Nacional jugó para Deila en el Valerenga de Noruega en 2020 y tras su retiro como futbolista en ese mismo año, se unió a su banquillo como asistente. Juárez acompañó a Deila en el New York City de Estados Unidos, el Standard Lieja de Bélgica y en el Brujas del mismo país.

En este último club coincidió con un delantero brasileño, hasta ese entonces desconocido, de nombre Igor Thiago. El sudamericano llegó al Brujas en 2023, proveniente del Ludogorets de Bulgaria.

Thiago tenía apenas 21 años cuando fue descubierto por el mexicano y quien sugirió a Deila su fichaje. Juárez pulió detalles ofensivos del delantero brasileño como su crecimiento táctico, sus movimientos ofensivos y sobre todo, la confianza dentro del área.

El resultado fue una temporada 2023-24 en donde Thiago marcó 29 goles y registró seis asistencias en 55 apariciones con la camiseta del Brujas. De inmediato, un delantero de sus cualidades físicas y olfato goleador, fue reconocido por la que es considerada la mejor liga de futbol en el mundo: la Premier League de Inglaterra.

Su breve paso por el futbol de Bélgica le abrió las puertas al balompié ingles. El Brentford se hizo de sus servicios tras pagar 33 millones de euros por el brasileño. Con su nuevo club, llamó la atención de Carlo Ancelotti, técnico de la Canarinha.

En la presente campaña marcó 22 goles, solo 26 detrás del noruego Erling Haaland y esto le valió su inclusión en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026. El delantero brasileño reconoció el trabajo que Efraín Juárez hizo con él para despertar su potencial goleador.

"Cuando llegué a Bélgica, la presión era asfixiante, hubo noches en las que lloré en el vestidor porque los goles no caían y sentía que el mundo se me venía encima", dijo Thiago a Telemundo.

"Efraín fue el único que se sentó conmigo, hablábamos el mismo idioma y se convirtió en un padre para mí en el futbol. Nos quedábamos una hora extra después de cada entrenamiento, él y yo solos en la cancha, puliendo mis movimientos en el área. Si hoy estoy en la Premier League y cumpliendo el sueño de ir a un Mundial con Brasil, es porque Efraín Juárez salvó mi carrera", sentenció.