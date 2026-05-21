¿Cuál es el historial entre Pumas y Cruz Azul en Liguilla?

Pumas y Cruz Azul protagonizarán la final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, la tercera entre ambas instituciones y la primera desde la implementación de los torneos cortos en 1996.

Los universitarios mantienen dominio sobre La Máquina en el historial de enfrentamientos de Liguilla. En las 10 series de eliminación directa que han disputado, Universidad Nacional ha salido vencedor en seis ocasiones, mientras que Cruz Azul solo ha avanzado tres veces.

La más reciente serie entre ambos ocurrió en los cuartos de final del Clausura 2024, cuando el conjunto celeste eliminó a los auriazules con marcador global de 4-2.

¡Una noche mágica de semifinal en C.U.!



Los 90 minutos y el festejo del pase a la final en una foto #Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/eW079OxBEM — PUMAS (@PumasMX) May 20, 2026

En cuanto a finales se refiere, Cruz Azul venció a Pumas con global de 2-0 en la temporada 1978-79, antes de la creación de los torneos cortos. Dos años después, los universitarios cobraron revancha y derrotaron a La Máquina 4-2 en la final de la campaña 1980-81.

La serie del Clausura 2026 marcará el undécimo enfrentamiento de Liguilla entre ambas instituciones, consideradas dos de los cuatro grandes del futbol mexicano. El choque enfrenta al líder general del campeonato, Pumas, contra Cruz Azul, que terminó tercero en la fase regular.

Además, la final también representa el regreso de los entrenadores mexicanos a la disputa por el título. Será la primera vez desde el Clausura 2013 que dos técnicos nacionales se enfrenten en una final de Liga MX, cuando el América de Miguel Herrera derrotó al Cruz Azul dirigido por Guillermo Vázquez.

Ahora, Efraín Juárez y Joel Huiqui se convertirán en los primeros entrenadores mexicanos en 13 años en disputar simultáneamente una final del futbol mexicano.





Series de eliminación entre Pumas y Cruz Azul

1978-79 (Final): Cruz Azul ganó con global de 2-0

ganó con global de 2-0 1980-81 (Final): Pumas ganó con global de 4-2

ganó con global de 4-2 1994-95 (Cuartos de final): Cruz Azul avanzó por global de 1-1*

avanzó por global de 1-1* Invierno 1998 (Cuartos de final): Pumas ganó con global de 4-3

ganó con global de 4-3 Apertura 2002 (Cuartos de final): Pumas ganó con global de 3-2

ganó con global de 3-2 Clausura 2004 (Semifinal): Pumas ganó con global de 3-2

ganó con global de 3-2 Apertura 2008 (Cuartos de final): Cruz Azul ganó con global de 3-1

ganó con global de 3-1 Apertura 2010 (Cuartos de final): Pumas ganó con global de 3-2

ganó con global de 3-2 Guard1anes 2020 (Semifinal): Pumas avanzó por global de 4-4*

avanzó por global de 4-4* Clausura 2024 (Cuartos de final): Cruz Azul ganó por global de 4-2

*Avanzó por posición en la tabla

¿Dónde y a qué hora ver la final entre Pumas y Cruz Azul?

La final del futbol mexicano será transmitida, tanto en la ida como la vuelta, a través de señal abierta.

Cruz Azul vs Pumas (IDA)

Fecha: Jueves 21 de mayo

Jueves 21 de mayo Hora: 20:00 horas (centro de México)

20:00 horas (centro de México) Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX

¿Ya saben por qué canal ver los dos partidos de #LaFinalDeLaAfición?



Aquí en la #Agenda les paso todas las opciones.



¡Regístrate ahora en @calientesports y RECIBE $1,000 DE REGALO para comenzar a apostar! Da clic aquí: https://t.co/ydZDyHivMI#MásAcciónMásDiversión... pic.twitter.com/kgL1O03xky — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 20, 2026

Pumas vs Cruz Azul (VUELTA)