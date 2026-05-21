Elisa Ceñal, la mexicana detrás del título de Europa League del Aston Villa

El histórico título de la UEFA Europa League conseguido por el Aston Villa este miércoles, tras derrotar 3-0 al Freiburg, también tiene representación mexicana. Elisa Ceñal, nutrióloga del club inglés, forma parte del cuerpo de trabajo que llevó a los Villanos a conquistar el primer título de Europa League de su historia.

Nacida en la Ciudad de México, Ceñal llegó al Aston Villa en 2024 y se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de nutricionista del primer equipo. Actualmente es la encargada de la alimentación y planificación nutricional del plantel, donde militan figuras como Emiliano "Dibu" Martínez, Tammy Abraham y Morgan Rogers.

Aquella primera temporada fue descrita por la mexicana como "extraordinaria, llena de crecimiento y aprendizajes".

Seven finals, seven wins.



The World Number One. pic.twitter.com/sNZ0juq83V — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 20, 2026

Durante la temporada 2025-26, Aston Villa firmó una de las campañas más importantes de su historia reciente al conquistar la UEFA Europa League y asegurar nuevamente su clasificación a la UEFA Champions League tras ubicarse entre los primeros puestos de la Premier League.

Aunque Ceñal no viajó junto al equipo a Estambul, sí logró estar presente en el Tüpras Stadium para celebrar el campeonato continental del conjunto inglés.

¿Quién es Elisa Ceñal?

Elisa Ceñal Vallines nació en la Ciudad de México en 1991 e inició su carrera en el futbol profesional con Pachuca, institución donde trabajó tanto con el equipo varonil como femenil. Con los Tuzos conquistó el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, logro que posteriormente le abrió las puertas para colaborar con la Selección Mexicana.

En busca de continuar su preparación profesional, Ceñal viajó a España para cursar una maestría en Ciencias de la Nutrición Deportiva en la Universidad de Cádiz.

Con esa preparación llegó en 2024 al Aston Villa, donde hoy forma parte del equipo de trabajo campeón de la UEFA Europa League 2025-26 y clasificado a la próxima edición de la Champions League.