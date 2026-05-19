Final Clausura 2026: Estos son los precios para el partido Cruz Azul-Pumas

El pasado domingo, se informaron los días y horarios para los duelos que definirán al campeón del Clausura 2026 en la Liga MX. Por lo tanto, los boletos ya están volando porque el equipo de la Máquina Cementera, volverá a CDMX para jugar la gran final frente a los Pumas.

La Máquina Cementera jugará su partido de Ida en el estadio de Ciudad de los Deportes este jueves. Será la tercera final entre ambos en la historia y la primera en la era de torneos cortos y está levantando toda la emoción entre los aficionados.

Cruz Azul va a disputar la final de ida en el Estadio de los Deportes en lugar del estadio Cuauhtémoc de Puebla donde jugó durante todo el torneo. La decisión se tomó con el objetivo de proteger el césped del desgaste, pues el 22 de mayo, la Selección Mexicana jugará un amistoso contra Ghana en ese mismo inmueble.

Cruz Azul jugará en el Estadio Olímpico Universitario este domingo a las 19:00. Foto: Mexsport ❮ ❯

Horarios de la Gran final Cruz Azul-Pumas

Esta añeja rivalidad se vivirá en dos momentos: La ida se jugará el jueves a las 20:00 horas en el Estadio de la Ciudad de los Deportes con Cruz Azul como equipo local y la vuelta se jugará el domingo a las 19:00 en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas.

Precios de los boletos

La venta general de los boletos inicia el próximo miércoles 20 de mayo a las 10:00 de la mañana. Además del inmueble deportivo, también estarán a la venta a través de Ticketmaster, la boletera oficial del estadio universitario.

El Banco Mifel recomendó a los clientes consultar el código de seguridad (CVC) de su tarjeta con anticipación para hacer rápida la transacción, porque el código tiene una duración de 5 horas y la demanda en los primeros minutos de preventa podría saturar los sistemas.

Los precios de los boletos sin cargos por servicio pueden ser de: