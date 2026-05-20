Joel Huiqui dará la vida para que Cruz Azul gane la décima

Joel Huiqui vive a plenitud su primera Gran Final del Futbol mexicano, a la cual llegó con apenas cinco juegos al frente de Cruz Azul como técnico interino.

El ahora entrenador celeste, quien se formó en las filas azules, habló en el día de medios previo a la Gran Final de ida ante Pumas.

Precisó que todo lo que esté en sus manos lo dará para que La Máquina consiga la anhelada décima estrella, luego de que se les ha negado en los últimos cinco años tras ganar el título en el 2021.

"El otro día lo dije con mis muchachos. Yo les compartía en la jornada 17, que la noche anterior me acosté, puse la cabeza en la almohada y dije: ´esto va en serio´. El mensaje siempre ha sido del corazón, eso me lo enseñó el club, ahí aprendí a comer, hablar, a ser un buen hijo y esposo, estoy dando la vida para que el club tenga la décima", dijo en conferencia de prensa.

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Esquivó solicitud de cambio de árbitro

En otro tema, Huiqui esquivó dar su opinión acerca de que la directiva de Cruz Azul solicitó cambiar al árbitro Daniel Quintero de la Final de vuelta, al considerar que en el pasado los ha perjudicado.

El técnico señaló que está metido en el tema cancha y que no se ha enterado mucho en ese respecto.

"De la queja no estoy enterado, estoy 12 horas en la oficina, tendríamos que verlo con nuestra dirección y si realmente sucedió o no. Espero saber más tarde yo".

"El equipo está consciente de que tiene una gran oportunidad y no hay que desaprovecharla"



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Estado de salud del Toro Fernández

Acerca del único delantero centro que tienen disponible, el uruguayo Gabriel Fernández, quien aún no está al cien por ciento por problemas musculares, Joel Huiqui dijo que si bien ha evolucionado correctamente, esperan que esté en buen estado para esta serie.

"Gabriel está bien, sigue con tratamiento; es un jugador importante, estamos en el diagnóstico del doctor. Jugó minutos (en la semifinal ante Chivas) y se sintió bien, esperemos que pueda estar".

??Joel Huiqui habló sobre Gabriel 'Toro' Fernández: "Es opción para nosotros". Desconoció la queja institucional en el caso de la designación arbitral.



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Destacó la Final con dos DT's mexicanos

Por último, el técnico interino cementero, destacó al igual que Efraín Juárez, que esta Final se jugará con dos estrategas mexicanos.

"Es una rivalidad sana. Deportivamente los juegos con Universidad son muy intensos. Será un partido increíble. Disputar una Final con dos técnicos mexicanos es orgullo, no es rivalidad, es competencia. Hay que ganarlas legalmente, enfrentar a Pumas es un orgullo".