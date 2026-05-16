Julián Araujo consigue su primer título en Europa con Celtic Pentacampeón de Escocia

Julián Araujo es Campeón de Escocia. Por primera vez en su carrera, el lateral derecho mexicano consiguió un título en Europa, toda vez que Celtic se coronó como Pentacampeón de la Scottish Premier League.

La escuadra de Glasgow le ganó 3-1 al Hearts en la última fecha del campeonato, por lo que ganó el título liguero por quinta ocasión al hilo, si bien Araujo llegó al equipo en esta temporada a préstamo del Bournemouth de Inglaterra.

Celtic se llevó el título por encima de Hearts gracias a los goles de Arne Engels de penal en el agregado del primer tiempo, Daizen Maeda al 86' y Callum Osmand al 90+7'.

Hearts se había puesto adelante en el marcador al 42' por medio de Lawrence Shankland y con eso era campeón de Escocia, incluso con el empate lo lograba porque estaba una unidad arriba que Celtic en la tabla.

Pero vinieron los goles agónicos de Maeda y Osmand, para que la escuadra de Los Celtas se coronaran por quinto año al hilo, además de conseguir su 56° campeonato liguero en su historia.

Con ello, además Celtic Glasgow se convirtió en el equipo más ganador de la Liga de Escocia, ya que rebasó a su eterno y más grande rival Rangers, quien desde hace 2021 se estacionó en 55 campeonatos.

La temporada de Araujo en Escocia

Julián Araujo llegó al Celtic para la segunda mitad de la temporada y en liga escocesa disputó un total de diez partidos en los que anotó un gol agónico ante Kilmarnock al 90', con lo que su equipo pudo seguir en la pelea por el título.

El festejo de esa anotación le dio la vuelta al mundo, porque el nacido en Lompoc, California, se aventó hacia la barra del Celtic para festejar con todos los aficionados, que en poco tiempo lo consideraron un nuevo ídolo.

Lo malo para Araujo es que tuvo una lesión muscular en el cuádriceps del muslo derecho que lo dejó fuera de actividad desde mediados de marzo, lo cual le impidió cerrar la temporada con su equipo.

Julián está en la prelista de 55 jugadores de México para el Mundial y puede tener chances de colarse en la lista final de 26 si es que se recupera de su lesión.

Debido a que en esa posición la Selección ya tiene a Israel Reyes del América y el otro puesto lo pelean Jorge Sánchez del PAOK, Richard Ledezma de Chivas y el mencionado Araujo.