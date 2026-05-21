¡Julián Quiñones, campeón de goleo en Arabia! Metió Hat-Trick y alcanzó las 33 anotaciones

¡Julián Quiñones es Campeón de goleo en Arabia Saudita! Con un Hat-Trick en la paliza de visita 1-5 ante Al Ittihad, se coronó con 33 goles y dejó uno abajo a Iván Toney del Al Ahly en el segundo sitio.

Tuvo que ser hasta la última fecha de la Saudi Pro League que el delantero mexicano se coronara y lo hizo de manera magistral porque antes de este encuentro estaba dos anotaciones por debajo del inglés Toney, quien tenía 32.

Por eso Julián si quería el título, tenía que dar una actuación épica con tres goles y así lo hizo, por lo que tiene bien merecido su título en lo individual.

Al 36' y ya con Al Qadisiya arriba en el marcador por 1-0, Julián marcó su primero del juego por la vía penal, con lo que solo le faltaba uno para empatar a Iván Toney del Al Ahly con 32 goles.

Y apenas Al Ittihad reanudó el juego desde el círculo central, Al Qadisiya robó el esférico y con un disparo desde fuera del área, Julián Quiñones marcó su segundo tanto del duelo.

En la segunda mitad, se consumó el Hat-Trick del mexicano con una brillante definición de taquito dentro del área para su tercer gol y así alcanzar las 33 anotaciones en la Liga Árabe.

Quiñones marcó cuatro Hat-Trick en la temporada

El dominio que tiene Julián Quiñones en Arabia Saudita es bestial, porque de sus 33 goles como Campeón anotador, 12 de ellos fueron en 'Hat-Trick'.

De tal forma que fue en cuatro partidos a lo largo de la temporada en la Liga Árabe, que Julián Andrés clavó tres anotaciones en un mismo partido.

Además, tuvo un total de cuatro dobletes en la Saudi Pro League (y uno más en la Kings Cup), por lo que el exfutbolista de América, Atlas y Tigres, entre otros, tuvo un año futbolístico fenomenal.

Al Qadisiya terminó la temporada en la cuarta posición de la liga con 77 puntos, a nueve unidades del Al Nassr que terminó Campeón con Cristiano Ronaldo como punta de lanza.

Quiñones tomará descanso y reportará con el Tri

Se espera que en próximos días, Julián Quiñones reporte con la Selección Mexicana para la Copa del Mundo, luego de que tenga un periodo de descanso tras su gran año en lo individual en Arabia Saudita.