Memo Ochoa: "Voy contra la naturaleza pero quiero ser titular"

Guillermo Ochoa vive su última etapa en la Selección Nacional feliz y con la satisfacción del deber cumplido durante dos décadas de representar al Tricolor.

Muy sereno con una madurez que le han dado los años, el guardameta de 40 años quien se encuentra en el Centro de Alto Rendimiento en la concentración premundialista, habló de la ilusión que le genera estar muy cerca de su sexta Copa del Mundo.

Sabe que va contra la naturaleza y su edad

Claro que un guardameta de tanta experiencia y ya veterano en su carrera, tiene muy claro que su mayor desventaja es precisamente la edad.

Ochoa está perfilado para ser el segundo o tercer arquero de esta Selección, ya que el titular es Raúl Tala Rangel, además de que está Carlos Acevedo.

"Cuando me aventé y decidí que iba a buscar estar en este Mundial, que todavía no estoy porque falta estar en la lista final, yo sabía que era complicado. No es fácil porque nadie lo ha hecho (jugar seis Mundiales). Entonces, vas luchando contra cosas deportivas y también contra cosas de la naturaleza, que es la edad.

El guadameta comentó sentirse fuerte físicamente y mentalmente, con ganas de estar en otro Mundial. Añadió que se siente con la capacidad de seguir aportando dentro de la cancha. "Entonces me preparé en silencio, me preparé fuerte. Y la gente que me ha seguido, que sabe de mí, que sabe de mi trabajo, así lo ha visto", dijo ante la prensa este viernes.

Viejos los cerros: "Quiero ser titular"

Para Memo, su veteranía no es un impedimento para pensar que puede ser titular el 11 de junio ante Sudáfrica en la inauguración del Mundial en el Estadio Ciudad de México.

"Hay un trabajo detrás y muchas cosas difíciles, complicadas, para poder estar acá. Muchas veces no se saben, pero tampoco me voy a poner a decirlo. Son cosas mías, decisiones mías. Yo las asumí y me enfrenté a este reto.

"Durante este reto muchas veces el camino se vuelve solitario. Se vuelve difícil conforme avanza tu carrera deportiva. Pero ya estoy aquí, estoy en esta recta final y tratando, por supuesto, de luchar y de pelear. Porque como todos mis compañeros, todos queremos ser del once titular el día 11 de junio".

Su llamado al que será su sexto Mundial, por supuesto que ha levantado muchas críticas contra él y Javier Aguirre, porque hay las voces que consideran que le está quitando el lugar a un arquero más joven y que solo está en Selección por ser imagen de patrocinadores.

Memo ya con la filosofía que le han dado los años, se sabe todas en este tipo de casos y ante la cascada de críticas y conversación pública en contra de él, simplemente suelta lo que no puede controlar.

"Son cosas que están fuera de mi mano, fuera de mi alcance. Lo que puedo hacer y lo que está en mis manos es mi día a día, mi trabajo, lo que puedo aportar en la cancha, cómo me ve la gente trabajando y cómo me ven que puedo dar en mi día a día. Yo creo que eso al final es lo importante. "Yo estoy muy feliz y siempre representaré a mi Selección. Lo he hecho siempre con mucha pasión, con mucho orgullo, siempre buscando dar lo mejor de mí".

Para cerrar, Guillermo Ochoa compartió su satisfacción por todo lo que ha vivido con la Selección Mexicana y lo que con el paso de los años le aportó al Tricolor, y agregó que: "Me puedo ir en paz, lo que dado todo".

Si bien el Mundial del 2026 podría ser su último gran baile con el Tri, justamente lo antes bailado ya nadie se lo quita. Con ese placer de haber estado, Paco Memo cumplirá su ciclo en la Selección en el verano.

"Lo he dado todo, voy a seguir dándolo todo, y me puedo el día de mañana ir muy tranquilo, con la frente en alto, porque siempre busqué dejar la bandera de mi país lo más alto posible vistiendo la playera de la Selección o estando fuera, que también representas a tu país. Eso es lo más importante", señaló.

Dijo que el reconocimiento de la gente, de que vean un jugador que ha sido profesional, que ha sido entregado, que ha sido dedicado, yo creo que eso es lo más bonito.