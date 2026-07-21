"Memo" Ochoa anuncia su retiro del futbol profesional: "Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño"

Adiós a Memo Ochoa. Ya lo había adelantado en varias ocasiones antes y durante la Copa del Mundo, pero ahora el guardameta se despidió formalmente del futbol.

Con 41 años y tras un largo recorrido en clubes que abarcó dos equipos en México y seis países en Europa, el arquero publicó un mensaje de adiós en el que dio gracias por todo lo vivido.

"Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS.

"Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino".

Cronología de la carrera profesional de Memo Ochoa

Una etapa como futbolista de primera división que comenzó por allá de 2004 con América y luego una breve etapa en el San Luis que duró prácticamente nada por haber sido solo unos meses.

Porque a partir de 2005 se convirtió en el arquero titular del América, posición que ya nunca soltó a partir de que le ganó el puesto al arquero argentino Sebastián Saja, que había traido el entonces técnico americanista, el también argentino Óscar Ruggeri.

Un larguísimo periplo en Europa: seis países

Guillermo Ochoa fue pionero al ser el primer arquero mexicano en realmente intentar y probar suerte en el balompié de Europa.

Etapa que comenzó con el Ajaccio de Francia en 2011. Después, en 2014 se fue al Málaga de España por dos temporadas y una más al Granada.

En 2017, se movió de liga y se fue a Bélgica con el Standard de Lieja, donde quizá tuvo sus mejores años en el Viejo Continente, en un club de los importantes en ese país.

Posteriormente, regresó a México para estar unas tres temporadas con el América; cuando parecía que ya se quedaría en nuestro país, volvió a Europa con el Salernitana de Italia en 2022.

Dos años después, se fue a Portugal con el AVS Futebol SAD, equipo en el que estuvo un año hasta 2025 y su último año como profesional lo hizo en el AEL Limassol en Chipre.

Histórico con seis Copas del Mundo

Desde que se hizo titular en el América, se le vieron sus grandes condiciones y por ende recibió sus primeras convocatorias a la Selección Mexicana.

Y ahí también comenzó otra gran historia de Memo, que acabó con seis Copas del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

De las seis, en tres fue titular y pudieron haber sido cuatro, pero Javier Aguirre optó por Óscar Conejo Pérez en 2010, cuando Memo ya era un guardameta de primeros planos.

Logros y reconocimientos en el fútbol nacional e internacional

Guillermo Ochoa ganó una liga y un Campeón de Campeones con América, además de una Liga de Campeones de la Concacaf. En Europa, ganó una Copa de Bélgica con Standard Lieja.

Con la Selección Mexicana ganó seis Copas Oro además de una Liga de Naciones de la Concacaf y, sobre todo, una Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.