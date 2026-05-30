México se despidió de EU con triunfo ante Australia pero afición la manchó con peleas, golpes y riñas

Con la lista definida para la Copa del Mundo, la Selección Mexicana se vino a despedir de su afición en Estados Unidos con un triunfo sobre Australia por 1-0 en el Rose Bowl de Pasadena.

Todo parecía que iba a transcurrir con normalidad, pero algo pasó que los ánimos entre mexicanos estuvieron muy calientes todo el juego, lo cual derivó en que se dieran varias riñas, trifulcas y muchos golpes.

Algo que de cara a una Copa del Mundo, no deja bien parada a la afición mexicana en los Estados Unidos, que habitualmente se comporta pero que esta vez dejó muchísimo que desear.

Ya muy cerca del Mundial, el equipo dirigido por Javier Aguirre alcanzó su quinta victoria en siete partidos, al acumularse con los triunfos sobre Ghana, Islandia, Bolivia y Panamá.

Además, se mantiene invicto en lo que va de su preparación premundialista, debido a que solo ha empatado contra Portugal y Bélgica.

Con estos resultados, solamente le falta un último partido de preparación, el cual será ante Serbia el próximo jueves en Toluca y ahí sí ya se acabaron los amistosos.

En todo este proceso mundialista, Javier Aguirre insistió en que una de las principales intenciones era lograr que la Selección conectara con su afición, fuera en la Unión Americana o en México y a pesar de los pesares, de las dudas, de los cuestionamientos, en este juego quedó demostrado que el Vasco lo ha logrado.



México se despidió de EU con triunfo ante Australia. EFE.

Porque fue en septiembre del 2024 que en este mismo Rose Bowl en Pasadena, Javier Aguirre comenzó su tercera etapa al frente de la Selección, en un juego ante Nueva Zelanda, en el que solo vinieron 25 mil aficionados.

Pues menos de dos años después, ahora ante Australia, a este mismo recinto vinieron casi 75 mil fanáticos del Tricolor, por lo que son alrededor de 50 mil personas más que decidieron volverle a dar su voto de confianza a la Selección Mexicana, de cara a una Copa del Mundo.

Ante los australianos, México inició con Raúl Rangel en la portería, Johan Vásquez y Edson Álvarez de centrales, mientras que Jorge Sánchez por la lateral derecha y Mateo Chávez por izquierda.

En la contención metió a Luis Romo, mientras que en el mediocampo agregó a Álvaro Fidalgo y Luis Chávez; como volantes, Alexis Vega y Orbelín Pineda, además de que el delantero en el primer tiempo fue Guillermo Martínez.

Alexis Vega estuvo en el ojo del huracán durante toda la semana, por el tema de su rodilla que si lo bajaba o no de la Copa del Mundo.

Es un hecho que el jugador del Toluca corre raro y se nota que es una rodilla ya tocada. Sin embargo, al 27' cobró un tiro desde la punta izquierda, pelota que encontró a Johan Vásquez.

El Capitán y central del Genoa de levantó por los aires y remató a segundo poste, para poner el 1-0 a favor de México, lo cual hizo explotar al Rose Bowl.

Australia es de esos equipos rocosos que no son espectaculares, pero que en cualquier momento pueden meter en aprietos al que sea.

Más, si hay errores en defensa, como el que se mandó Mateo Chávez pasados los 40 minutos. Erró una pelota en zona de seguridad, el Tala Rangel ya había salido a la desesperada y de no ser porque el delantero australiano erróneo el tiro, era el 1-1 para los Socceroos.



México vs Australia. EFE.

Para el segundo tiempo, Javier Aguirre cambió todo el once y entre todos esos cambios entró Guillermo Ochoa.

El arquero veterano fue exigido en un tiro de larga distancia, pero lo resolvió con una gran atajada, así que si el técnico da la sorpresa y le da la titularidad, el veterano está más que listo.

También entraron jugadores como Santiago Giménez y Julián Quiñones, además de Gilberto Mora y Brian Gutiérrez, pero al partido ya no le pasó nada.

Violencia en el Rose Bowl; golpes de aficionados durante y después del juego

La mala nota la dio la afición Tricolor, porque hubo muchos brotes de violencia durante y después del juego; tanto en las gradas como en la explanada del Rose Bowl.

Ello sin lugar a dudas que manchó el encuentro, porque eran todos aficionados mexicanos y fue entre ellos que los ánimos se calentaron y hubo total descontrol.

La seguridad del inmueble se vio rebasada por varios momentos, porque los involucrados en la trifulca no se controlaban.

Así acabó un partido en el que si bien México se despidió de su afición en Estados Unidos, los "incondicionales" de este lado de la frontera, no se comportaron a la altura y dejaron muchísimo qué desear de cara al inicio de una Copa del Mundo.

Sea como fuere, las autoridades estadounidenses deberán redoblar esfuerzos para que este tipo de situaciones no vuelva a suceder, máxime en una justa mundialista y con los aficionados mexicanos, quienes ya demostraron que ni de lejos son mejores que lo que critican de otras plazas como la Ciudad de México.