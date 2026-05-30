Murió Billy Álvarez, ex presidente de Cruz Azul a los 80 años y detenido en el Altiplano

Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente de la cooperativa y el club de futbol Cruz Azul por más de 30 años, falleció la madrugada de este sábado en un hospital en Toluca, al cual fue trasladado desde la Cárcel del Altiplano, donde estaba recluido desde hace más de un año.

De acuerdo a información que se hizo pública, Billy Álvarez presentó problemas respiratorios por lo cual tuvo que ser atendido médicamente pero al final no los superó.

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, fue detenido en enero del 2025 tras ser buscado por las autoridades mexicanas e Interpol, debido a que se le imputaron delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero.

Billy renunció en 2020 a sus cargos dentro de Cruz Azul justo por esas acusaciones, además de la guerra interna que hubo en la institución cementera, misma que desencadenó en la actual presidencia de Víctor Velázquez, quien se mantiene en el puesto tanto en la cementera como en el club de futbol.

De presidente de Cruz Azul a la cárcel

Justo en ese 2020, le fue girada una orden de aprehensión en su contra a Álvarez Cuevas, pero se mantuvo oculto por varios años en los que llegó a hacer apariciones a través de redes sociales y hablaba de la situación en la cooperativa, además de su inocencia.

Las autoridades tardaron casi cinco años en capturarlo, pero en enero del 2025 fue detenido y trasladado a la Cárcel del Altiplano, donde vivió sus últimos días detenido hasta fallecer a la edad de 80 años.

Guillermo Álvarez inició su camino como presidente del club de futbol Cruz Azul en 1986, mientras que dos años después asumió la dirección general de la cooperativa en 1988.

Llegó a ser un hombre muy poderoso no solo del balompié nacional, sino del mundo empresarial en México, hasta su debacle luego de las imputaciones en su contra.