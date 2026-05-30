PSG conquista la Champions League 2026 tras vencer al Arsenal en penales

El Paris Saint-Germain confirmó su dominio en el fútbol europeo al conquistar la UEFA Champions League 2025/26, luego de superar al Arsenal en una intensa final que se definió en tanda de penales este sábado en Budapest.

El partido fue un duelo equilibrado que se extendió hasta los tiempos extra sin que ninguno de los dos equipos lograra romper el empate. Con el resultado 1-1 persistiendo tras 120 minutos de juego, el campeón se definió desde los once pasos.

En la serie de penales, el PSG mostró mayor precisión para imponerse 4-3 y levantar nuevamente el trofeo más importante del fútbol de clubes en Europa.

El triunfo representa un nuevo capítulo para la institución francesa, que suma su segunda Champions League consecutiva después de obtener su primer título histórico en 2025 con una goleada 5-0 al Inter de Milán.

El equipo reafirma el proyecto encabezado por Luis Enrique y se une al reducido grupo de clubes que han logrado defender con éxito el título continental.

Para el Arsenal, la derrota significó otro intento fallido por conquistar el torneo europeo más prestigioso. Pese a competir de tú a tú durante gran parte de la final, los dirigidos por Mikel Arteta se quedaron a un paso de alcanzar la gloria continental.

La noche en Budapest terminó teñida de azul y rojo. El PSG volvió a celebrar en Europa y confirmó que atraviesa una de las etapas más exitosas de su historia.