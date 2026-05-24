Santiago Giménez cerró con asistencia pero Milan no entró a Champions

Se acabó la temporada en Europa para el resto de seleccionados nacionales que estarán en el Mundial con México o que aspiran a un lugar en la recta final.

Santi Giménez terminó con asistencia en Italia

Santiago Giménez pudo haber jugado su último partido en el Milán, aunque lo hizo de buena manera con una asistencia, si bien el conjunto rossonero perdió de local 1-2 con Caglari, lo cual dejó a _Il Diavolo_ fuera de Champions.

Santi asistió de cabeza al belga Alexis Saelemakers, quien definió dentro del área apenas a los dos minutos de iniciado el juego en San Siro. Pero Cagliari dio la vuelta con goles de Gennaro Borelli al 19' y Juan Rodríguez al 56'.

Milán se quedó fuera de Champions con 53 puntos en la sexta posición de la Serie A aunque disputará Europa League la próxima temporada.

¡ASISTENCIA DE SANTI GIMENEZ!



Ya lo gana el Milan a los dos minutos del encuentro



El mexicano se está metiendo a la Champions League



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Raúl Jiménez terminó la Premier como suplente

En tanto, Raúl Alonso Jiménez culminó la que pudo haber sido su último partido en el Fulham y en la Premier League, al entrar de cambio en la victoria de local 2-0 sobre Newcastle.

El delantero mexicano entró al 72' por el brasileño Rodrigo Muniz pero ya no pudo anotar.

Los Cottagers se llevaron la victoria gracias a los tantos de Issa Diop al 19' y Tom Carney al 79'. Jiménez acaba contrato con Fulham y no se ha dado la renovación, amén de que existe el rumor de que podría ir de vuelta a los Wolves pero en la Championship porque ese club descendió.

| Seguramente vimos el último partido de Raúl Jiménez en la Premier League . El delantero mexicano dirá adiós a Fulham tras disputar dos temporadas con los Cottagers.



Hoy en la última fecha de la Liga inglesa fue suplente, pero logró disfrutar 18´ en la victoria de... pic.twitter.com/jtO7l2hXlH — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 24, 2026

Obed Vargas, los 90' en goleada del Villarreal al Atleti

El mediocampista Obed Vargas jugó como titular y disputó los 90 minutos, en la paliza que el Villarreal le metió 5-1 al Atlético de Madrid.

Es muy probable que Obed salga a préstamo la próxima temporada y por ello es que Diego Simeone lo haya puesto varios juegos para que algún club se interese en él.

Aunque Obed lo ha hecho bastante bien las veces que lo utilizan en el campo, por lo que no se descarta que podría quedarse al menos una temporada más en el club colchonero.

Johan y Chino Huerta ya ni jugaron

Por último, Johan Vásquez se quedó en la banca del Genoa en la derrota de visitante ante Lecce, ya que el estratega Danielle de Rossi ya no quiso arriesgar a su Capitán.

Genoa ya estaba salvado del descenso y como Johan Vásquez será titular en la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, no había necesidad de ponerlo bajo algún riesgo en el último juego de la temporada, en la que el central mexicano ha sido de lo mejor de ese plantel y probablemente salte a un mejor club tras el Mundial.

Por último, César Huerta tampoco fue requerido en la goleada que sufrió Anderlecht 5-1 de visita ante Union Saint-Gilloise y no fue convocado en la última fecha de la liga en Bélgica.

El sábado, Álvaro Fidalgo solo jugó 12 minutos de cambio en la victoria del Betis 2-1 ante Levante, victoria con la que el conjunto verdiblanco aseguró la Champions de la próxima temporada.

Se espera que todos los jugadores mexicanos tengan unos días de descanso y puedan reportar en Los Ángeles previo al juego ante Australia del próximo sábado en Pasadena, California.