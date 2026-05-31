Charly, Marcel, Berterame y Lainez, los que quedaron fuera al no superar el corte

Como bien dijo varias veces Javier Aguirre: en una lista mundialista, siempre habrá quién falta y quién sobra, por lo que es natural hacer un ejercicio al respecto.

Los que no superaron el corte

Solo faltaba la confirmación pero ya se sabía desde que no los convocó a la concentración premundialista: Charly Rodríguez, hoy Campeón de Liga MX con Cruz Azul y Marcel Ruiz, también hoy Campeón de Concacaf con Toluca, no superaron el corte.

En el caso de Charly, había una ligera esperanza luego de que se coronó el domingo pasado con La Máquina, dentro de una Liguilla en la que brilló. Sin embargo, nunca aprovechó las oportunidades que tuvo en la Selección y por eso fue cepillado.

Y en cuanto a Marcel Ruiz, Javier Aguirre dijo una y otra vez que le costó mucho apartarlo de la Selección por la lesión que sufrió en la rodilla, misma que no le impidió seguir jugando; para muestra, los 52 minutos que jugó en la Final de Concacaf ante Tigres. El Vasco entendió que no estaba al cien y lo abrió del Mundial.

Nuestros corazones hoy laten por el mismo objetivo. Somos todos, somos juntos. #SomosMéxicopic.twitter.com/DSChFfnIQK — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Otra gran polémica está en el no llamado de Diego Lainez; el volante de Tigres atraviesa un gran momento en su carrera, pero el técnico nacional decidió no considerarlo, si bien todavía jugó algunos partidos con el Tri a inicios de año.

Algo sucedió entre Lainez y Aguirre, que terminó por dejar sin Copa del Mundo al futbolista del club regio; el DT afirmó una y otra vez que nunca se dio algún tipo de indisciplina, aunque se dice que hubo un desencuentro entre ambos.

Y para complementar, tampoco fue considerado Germán Berterame, quien mientras estuvo en Rayados fue sumamente considerado, amén de que llegó a meter goles en el proceso de Javier Aguirre.

Pero a partir de que se fue a la MLS con Inter Miami y con todo y que marcó siete goles más tres asistencias, el Vasco no se lo llevó y optó por convocar, por ejemplo, a Santiago Giménez quien se la pasó lesionado en el Milán sin meter un solo gol.

A Jordan Carrillo no le alcanzó pese a su gran Liguilla con Pumas

Uno al que nada más encandiló Aguirre fue Jordan Carrillo, al considerarlo en su prelista de 55 jugadores, pero al cual ni siquiera había contemplado en todo su proceso.

El jugador sinaloense de Pumas, se mandó una gran Liguilla y de pronto parecía que podía ser la sorpresa, pero al final por supuesto que no fue considerado.

Mismo caso que Jeremy Márquez, quien salió Campeón con Cruz Azul, pero tampoco fue requerido y solo lo emocionaron en vano.

Hirving Lozano se borró sólito en San Diego

Y por último, quien se borró solo fue Hirving Lozano, con el problema que se creo en el San Diego con su entrenador, el cual lo separó del equipo desde el final de la temporada 2025, tras un altercado con el entrenador Mikey Varas.

El Chucky no quiso cambiar de equipo, por el sueldazo de ocho millones de dólares anuales que percibe, por lo que optó por quedarse en el club y contar su dinero, a buscar otro equipo en el que pudiera jugar e ir al Mundial.

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