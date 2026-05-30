Toluca es campeón de la Concacaf Champions Cup 2026 tras vencer a Tigres

El Toluca volvió a escribir una página importante en su historia al conquistar la Concacaf Champions Cup luego de imponerse a Tigres en una final que se definió desde los once pasos en el Estadio Nemesio Diez.

Toluca toma ventaja con gol de Jorge Díaz

Ante un estadio lleno, los Diablos Rojos tomaron la ventaja durante la primera mitad gracias a una anotación de Jorge Díaz, lo que desató la euforia de la afición. Sin embargo, Tigres reaccionó en la segunda parte y encontró el empate gracias a Joaquim.

Definición en penales decide campeón regional

Con el marcador 1-1 al término de los 90 minutos, ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad en el tiempo suplementario, por lo que el campeón tuvo que definirse en tanda de penales.



Jorge Díaz de Toluca disputa un balón con Angel Correa de Tigres. EFE.

Al final Toluca mostró mayor efectividad y terminó imponiéndose 6-5 para quedarse con el título de la región.

La victoria permitió al conjunto mexiquense levantar un nuevo trofeo internacional y asegurar su clasificación a futuras competencias organizadas por la FIFA.

Toluca llegó a la final después de eliminar al LAFC en semifinales, mientras que Tigres lo hizo ante Nashville SC.