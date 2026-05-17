Acamoto 2026: Saldo total de heridos, disturbios y detenciones en Acapulco

Este domingo concluye el Acamoto 2026, el festival de motociclistas más famoso de México. Y a pesar del esfuerzo por parte de las autoridades, no hubo saldo cero de disturbios y accidentes con los motociclistas como protagonistas. Sin embargo, sí bajó el índice de heridos con respecto al año pasado.

Fue la madrugada de este domingo, cuando decenas de motociclistas invadieron las playas del área de Acapulco Diamante, pese a la instrucción y prohibición de llevar sus motos a la playa por por parte de las autoridades, quienes tuvieron presencia estratégica en la Costera Miguel Alemán.

A comparación del año o años pasados, este año hubo saldo blanco al cierre del segundo día e inicio del tercero, según Federico Argumedo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco. Incluso, según declaró para el diario El Sol de Acapulco "Los hechos de tránsito han sido mínimos".

Saldo blanco en Acamoto 2026. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

Según explica el titular, tuvieron presencia en puntos estratégicos y se concentraron en evitar actos indebidos, que en otros años, solían salirse de control. De hecho, para esta edición, no se contaba con autorización, ni permisos oficiales, por parte de las autoridades locales.

ACTUALIZACIÓN: Saldo blanco en Acamoto 2026

Las cifras hasta la madrugada de este domingo, cerraron en: 55 motos aseguradas, 10 accidentes y 219 infracciones y hasta el momento, no hay detenidos con motivo de faltas al reglamento de tránsito vial. Elementos de la Policía Vial, aseguraron motocicletas que no contaban con permisos para conducir, ni placas.

El festival es reconocido por ser una concentración informal y masiva de motociclistas que año tras año acude a esta rodada con el fin de realizar exhibiciones de acrobacias y fiestas al límite. En 2025 hubo un saldo de 9 muertos y en esta ocasión no hubo ninguno.

¿Qué pasará con las motos aseguradas?

Las motocicletas que fueron confiscadas, serán regresadas hasta el día lunes a partir de la mañana.