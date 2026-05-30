¿Cuál fue el legado de Billy Álvarez en Cruz Azul?

Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como "Billy" Álvarez, estuvo al cargo de la Cooperativa Cruz Azul durante 32 años.

Entró a este cargo en 1988, tras el fallecimiento de su padre, Guillermo Álvarez Macías, quien también desempeñaba un papel relevante dentro del equipo.

Su gestión concluyó en 2020, cuando dejó la presidencia en medio de diversas investigaciones judiciales.

A lo largo de más de tres décadas, su administración estuvo marcada por importantes logros deportivos, aunque también por una prolongada sequía de títulos de liga.

Principales logros durante su gestión

Campeón de Liga MX en el torneo Invierno 1997 , el único título de liga conquistado por Cruz Azul durante su administración .

en el , el de liga conquistado por Cruz Azul durante su . Obtención de tres títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf en 1996, 1997 y 2013-14.

de la de la en 1996, 1997 y 2013-14. Conquista de tres Copas MX : 1996-97 , Clausura 2013 y Apertura 2018 .

: , Clausura 2013 y . Ganó la Supercopa MX en 2019 .

en . Cruz Azul se convirtió en el primer club mexicano en disputar una final de la Copa Libertadores , en 2001.

en disputar una de la , en 2001. Impulsó el crecimiento y consolidación de las instalaciones de La Noria como centro de entrenamiento y desarrollo deportivo .

como y . Fortaleció las fuerzas básicas y la estructura institucional del club.

Las sombras de su administración

Durante su gestión , Cruz Azul perdió múltiples finales nacionales e internacionales .

, Cruz Azul e . La institución atravesó una sequía de títulos de Liga MX que se prolongó por más de dos décadas .

de que se prolongó por . El término "cruzazulear" se popularizó entre aficionados y medios deportivos debido a derrotas sufridas en instancias decisivas.

En la etapa final de su gestión, Billy Álvarez enfrentó diversas investigaciones por presuntos delitos financieros. En 2020 fue señalado por autoridades federales por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta relacionados con la Cooperativa Cruz Azul.

Tras la emisión de órdenes de aprehensión en su contra permaneció fuera del alcance de las autoridades hasta enero de 2025, cuando finalmente fue detenido por elementos federales.