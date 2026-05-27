Cae aprobación de Sheinbaum a su nivel más bajo del sexenio

La aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum bajó a 68 por ciento, el nivel más bajo desde el inicio de su administración, según la encuesta nacional de Enkoll publicada este 27 de mayo. El dato marca una caída de siete puntos frente al 75 por ciento reportado en marzo y de 15 puntos respecto al pico de 83 por ciento alcanzado en mayo de 2025.

El sondeo muestra que 27 por ciento desaprueba su gestión, cinco puntos más que en marzo, mientras 5 por ciento no respondió. El deterioro también aparece en la percepción sobre el rumbo del país: 58 por ciento considera que México ha mejorado o sigue igual de bien, contra 63 por ciento en marzo; 39 por ciento cree que ha empeorado o sigue igual de mal.

Encuestados identifican narcotráfico e inseguridad como principal problema

El desgaste tiene un foco claro: seguridad. El 45 por ciento de los encuestados identifica la inseguridad y el narcotráfico como el principal problema del país, muy por encima de corrupción y mal gobierno (19%) y problemas económicos (19%).

#EncuestaEnkoll | La presidenta @Claudiashein registra 68% de aprobación entre las y los mexicanos a un año y medio de mandato; 27% lo desaprueba y 5% no sabe o no respondió.



Consulta los datos: https://t.co/TfxPPhzj0I pic.twitter.com/ZEPHHUvnkn — Enkoll (@enkoll_) May 27, 2026

Además, seguridad pública es el único rubro con saldo claramente negativo en evaluación de gobierno, con -14 puntos.

44% de encuestados piensa que no hay cambios en materia de seguridad

Aunque la presidenta conserva mayoría sólida, el retroceso rompe la estabilidad que había sostenido durante buena parte del primer año de gobierno. La encuesta también reporta que 47 por ciento considera que la estrategia de seguridad sí da resultados, frente a 44 por ciento que piensa lo contrario, una diferencia mínima para un tema que domina la conversación pública.

El estudio de Enkoll se levantó del 16 al 19 de mayo con mil 207 entrevistas cara a cara en vivienda, con un margen de error de +/-2.8% y nivel de confianza de 95%.