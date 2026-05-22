Castiga FIFA a FMF por grito homofóbico y reducen aforo para el México vs. Ghana en Puebla

La Federación Mexicana de Futbol informó que la FIFA le impuso un castigo a la Selección Mexicana, mismo que aplica en el juego de preparación ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Ello derivado del grito homofóbico de la afición nacional en los partidos del año pasado ante Ecuador en el Estadio Akron de Guadalajara y contra Paraguay en el Alamodome en San Antonio.

Por tal motivo, el aforo del inmueble para el juego ante los africanos está reducido, ya que una sección del estadio fue cerrado y la gente no tiene acceso a esa zona.

Además, se colocó un mensaje de concientización para la afición, la cual invita a que deje de hacer el grito homofóbico, con el objetivo de evitar más multas o castigos más importantes.

Fue en la Fecha FIFA de octubre del 2025, que en Guadalajara se escuchó el grito homofóbico en el partido ante Ecuador, al igual que en la de noviembre; eso quiere decir que medio año después fue que se aplicó este castigo.

El grito homofóbico es un tema que la FMF no ha podido erradicar y de cara a la Copa del Mundo, puede ser una situación que meta en problemas a la Federación.

La afición lo ha tomado como una señal de protesta por los malos resultados de la Selección, amén de que es una que juega más partidos en Estados Unidos que en territorio nacional.