Mundial 2026: Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez se suman al Tri

Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez se han sumado a la concentración de la Selección Mexicana de Futbol de cara a la Copa del Mundo 2026 en medio de realidades opuestas.

Si bien los laterales del PAOK y AZ Alkmaar llegan con fogueo tras haber sumado minutos en los últimos partidos con sus clubes, el centrocampista del Fenerbahçe buscará ponerse a punto tras un largo periodo de inactividad en el futbol turco.

El Machín ha vivido una de las temporadas más difíciles de su carreras ante la falta de actividad con su club, donde solo ha disputado 18 partidos, con una única asistencia en mil 126 minutos de juego.

Su equipo no pudo hacerse con el título de la Superliga turca, al caer en cuartos de la Copa de Turquía, al igual que en el Playoff de la Europa League.

Edson nunca pudo ganarse la confianza de su DT, por lo que ahora, será tarea de Javier Aguirre y su cuerpo técnico, el rescatar la mejor versión de Álvarez en menos de un mes.

Pero más allá de su mal momento, el canterano americanista es capitán y uno de los líderes del Tri. De tal forma que este lunes en el en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), cuando los tres jugadores clave para el Vasco cruzaron la puerta para sumarse a la preparación del Mundial 2026, de inmediato dieron una inyección de ánimo al vestidor.

Edson, Sánchez y Tiloncito, cada uno ha llegado desde una liga europea distinta, pero juntos se integraron al grupo que enfrentará los tres últimos partidos de fogueo antes del debut mundialista.

La dirección deportiva de selecciones nacionales lo confirmó con un breve comunicado en el que resaltó que el equipo de Aguirre Onaindia, ya empieza a tomar forma justo a tiempo.

El camino hacia el Estadio Azteca —renombrado Banorte por temas comerciales—, donde México se medirá a Sudáfrica el 11 de junio, comienza a pesar un poco más.

Los tres jugadores provienen de contextos muy distintos, pero comparten una etiqueta que el técnico valora por encima de muchas, la de ser hombres de confianza.

Jorge Sánchez Ramos, futbolista mexicano.

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Edson, quizás el líder más sólido de este grupo, llega tras recuperarse de una lesión en el tobillo que lo limitó en el cierre de la Superliga turca. No ha sido un año fácil para él, pero su presencia en el vestuario es tan importante como su juego en el mediocampo.

El Machín impone un respeto silencioso, de esos que no necesitan gritos, sino su mera presencia. Jorge Sánchez, por su parte, ha tenido un desempeño irregular en el PAOK griego, pero Aguirre sigue confiando en su profundidad y su carácter.

No es un secretario que se esconde; es un lateral que entiende que el Mundial exige dar la cara incluso cuando las piernas pesan.

Y luego está Tiloncito Chávez, el joven de 22 años que se ha ganado un lugar por derecho propio gracias a su regularidad en el AZ Alkmaar de la Eredivisie. No es una promesa.

Es una realidad. Un carrilero que desborda con inteligencia, que no teme a los escenarios grandes y que representa el relevo generacional que México tanto ha anhelado.

Juntos, Álvarez, Sánchez y Chávez se suman a Guillermo Ochoa como los jugadores de clubes en el extranjero que ya están ya a disposición del Vasco. El resto de los elementos se irán incorporando en lo que resta del mes, pero la base ya está armada.

El primer examen será este viernes 22 de mayo ante Ghana, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Luego vendrá Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, un escenario que los mexicanos conocen bien y donde la afición siempre responde como si fuera local.

Y el cierre de la preparación será contra Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca, a solo 63 kilómetros del centro del país. Tres partidos, tres estilos distintos, una sola obsesión, la de llegar al 11 de junio con la mejor cara posible.