Keylor Navas tras ser el muro de Pumas en la ida: "En el Olímpico vamos con todo"

Si Pumas logra el título el domingo en el

"En el Olímpico vamos con todo",Edgar Negrete Lira. ❮ ❯

o, será en gran parte por el gran portero que tiene en el arco, como lo es Keylor Navas.

El veterano arquero costarricense se convirtió en la figura del juego de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes, porque todo lo que intentó Cruz Azul, el guardameta lo resolvió de gran forma.

Como ese tiro de larga distancia de José Paradela, en el que Keylor voló para meter el manotazo y así evitar el tanto cementero, aunado al gran trabajo defensivo de los Pumas.

Luego del encuentro del jueves por la noche, el guardameta precisó que el domingo en el Estadio Olímpico Universitario, la propuesta del equipo de Efraín Juárez será distinta y buscarán mostrar el poder que tienen los auriazules en casa y con su gente.

"Vamos con todo. Hay que ser serios y respetar al rival. Estamos en nuestra casa, con nuestra afición. Esperamos a nuestra afición ahí a todo pulmón como lo hacen siempre y salir a ganar el partido", dijo a TUDN.

Keylor reconoció que así como se dio el juego, fue como lo esperaban y lo plantearon; con un Cruz Azul que los iba a presionar en busca de algún gol de ventaja, pero que gracias a la solidez defensiva de Pumas, lograron sacar el cero de visita.

"Ellos son un gran equipo, eso no es un secreto. Sabíamos que nos iban a atacar y que jugarían bien. Se esperaba un partido así. Ahora toca recuperar, descansar y darle gracias a Dios por la vida. Vamos a aprovechar el jugar en casa con nuestra afición".

Se siente en gran forma física

Por último, el arquero de 39 años con todo y que ya no es un jovencito, que el semestre se ha alargado y la Liguilla ha sido extenuante, se siente en gran forma física para consumar y hacer realidad la octava de Pumas el domingo.