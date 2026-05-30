Toluca vs Tigres: dónde ver EN VIVO la final de la Concachampions 2026

La Concacaf Champions Cup conocerá a su nuevo campeón este sábado 30 de mayo, cuando Toluca y Tigres se enfrenten en una final a partido único en el Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos llegan al encuentro tras eliminar al LAFC en semifinales, mientras que los felinos dejaron en el camino al Nashville SC.

Premio y transmisión de la final

Además del título regional, el ganador obtendrá un boleto a futuras competencias internacionales organizadas por la FIFA.

¿A qué hora juega Toluca vs Tigres?

• Fecha: Sábado 30 de mayo

• Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

• Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

Los aficionados podrán seguir la final a través de:

TV de paga: FOX (exclusivo)

Streaming: FOX One

Radio: RG La Deportiva (690 AM y 92.9 FM)