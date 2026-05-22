Cruz Azul metió queja contra Efraín Juárez tras decir que arbitraje les ha favorecido

Ha sido una Liguilla llena de polémicas arbitrales dentro y fuera de la cancha, por lo que la Final también tenía que seguir por esa misma línea.

Luego de lo dicho por Efraín Juárez de que Cruz Azul tuvo la "osadía de querer cambiar al árbitro de la vuelta de la Final cuando han sido los más favorecidos en la Liguilla", los cementeros ya se inconformaron al respecto.

Efraín Juárez, ex futbolista y entrenador mexicano. ❮ ❯

La Máquina presentó una queja formal ante la Liga MX este viernes, en la cual buscan una fuerte sanción contra el estratega de los Pumas, por decir que "si Cruz Azul está en la Final es porque los árbitros los han ayudado".

Esto a raíz de que los cementeros intentaron quitar al árbitro Daniel Quintero del juego del domingo, porque consideraron que ese silbante los ha perjudicado en el semestre con decisiones en contra.

La comisión de árbitros desechó la solicitud y Quintero Huitrón será el silbante de la vuelta de esta serie.

Ante ello, las declaraciones de Efraín fueron en contra de Cruz Azul, pero también hacia el arbitraje al enlistar que ante Atlas en cuartos, a los celestes no les marcaron una clara mano en el área y lo mismo en semifinales contra Chivas.

Ya será decisión de la comisión disciplinaria si aplica alguna sanción que sería de carácter económico contra Efraín Juárez, quien apenas en marzo fue sancionado por festejar el empate 2-2 ante los cementeros en fase regular, con señas obscenas y tocándose los genitales.

En el pasado Apertura 2025, también fue multado por insultar a los árbitros en un América vs. Pumas en el que se fue expulsado.

Así que si la disciplinaria lo encuentra culpable le aplicará la sanción, amén de que si lo considera reincidente, esta multa sería con una muy fuerte cantidad que podría superar el medio millón de pesos, ya que en marzo le aplicaron una de 3 mil UMA's, es decir arriba de 350 mil pesos.