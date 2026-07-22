¿Se acerca la caída de Iván Archivaldo? Esto respondió Harfuch sobre los operativos contra "Los Chapitos"

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las operaciones del gabinete de seguridad continúan debilitando a la facción de "Los Chapitos", aunque evitó anticipar si las autoridades están cerca de capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Durante la conferencia matutina, Harfuch respondió a una pregunta sobre la información publicada por Milenio respecto a una presunta situación de vulnerabilidad de Iván Archivaldo y señaló que no especulará sobre el avance de las investigaciones.

"Para no especular y decir qué tan cerca, qué tan lejos, más bien los avances que ha hecho el gabinete de seguridad de manera constante con las operaciones", señaló.

Como ejemplo de esos resultados, el funcionario destacó el operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en el que fue abatido un objetivo identificado con el alias de "El Texas", a quien describió como uno de los principales generadores de violencia en Culiacán y un operador clave para la organización criminal.

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"La más reciente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se logró neutralizar a un objetivo apodado 'El Texas', que era de los principales generadores de violencia en Culiacán y en toda esa zona; era una persona clave para esta organización, para este líder delincuencial."

¿Cuál es el avance en la captura de Iván Archivaldo Guzmán?

Harfuch subrayó que ese operativo forma parte de una estrategia permanente y sostuvo que las acciones federales no se limitan a un solo grupo delictivo.

"Todas las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del gabinete de seguridad para poder continuar debilitando no sólo esta organización, sino también a la otra facción del Cártel de Sinaloa". detalló.

Las declaraciones del secretario se producen mientras continúan los operativos federales en Sinaloa dirigidos contra las estructuras criminales que disputan el control del estado. Aunque evitó ofrecer detalles sobre eventuales órdenes de captura o tiempos para la localización de Iván Archivaldo Guzmán, insistió en que la estrategia mantiene presión constante sobre ambas facciones del Cártel de Sinaloa.