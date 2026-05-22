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Llega a Cámara de Diputados, propuesta que anularía elecciones en caso de injerencia extranjera

La iniciativa fue enviada por el legislador Ricardo Monreal y apoyada por Sheinbaum

La iniciativa pretende modificar el artículo 41 de la Ley Electoral
La iniciativa pretende modificar el artículo 41 de la Ley Electoral

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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila,  y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que presentó una iniciativa de reforma constitucional y modificaciones a leyes secundarias para establecer una nueva causal de nulidad electoral cuando se compruebe la intervención de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras en procesos electorales mexicanos.

Explicó que la propuesta busca fortalecer la soberanía nacional y prevenir cualquier intento de injerencia extranjera en las elecciones.

"Se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales", explicó el legislador.

Detalló que actualmente el artículo 41 constitucional contempla tres causales de nulidad electoral: rebasar el tope de gastos de campaña, contratar cobertura informativa indebida y utilizar recursos de procedencia ilícita.

La iniciativa plantea agregar un nuevo supuesto relacionado con la intervención extranjera. Monreal señaló que la propuesta surgió a partir de casos registrados en otros países y aclaró que no está dirigida únicamente a Estados Unidos.

"Es una forma de reforzar nuestro carácter soberano e independiente de cualquier país del mundo que se vea tentado a intervenir en México", sostuvo.

El legislador informó que presentó dos iniciativas:

  • Una de reforma constitucional y otra para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)
  • La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, a fin de armonizar el nuevo supuesto jurídico.

Sheinbaum respalda iniciativa de Monreal:

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que está a favor de que se haya mandado esta iniciativa. 

Lo anterior ante el último caso de presunta injerencia de agentes de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua.

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