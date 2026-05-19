Llegaron los 'rusos': César Montes y Luis Chávez se incorporaron al Tri; Aguirre ya tiene a 18 jugadores

Llegaron los "rusos" de la Selección Mexicana. Tras no jugar la última fecha de la Premier League Rusa y tener un periodo de descanso, tanto César Montes como Luis Chávez se incorporaron a la Selección Mexicana.

El Tricolor informó que este martes los futbolistas del Lokomotiv de Moscú y Dinamo de Moscú respectivamente ya están en el Centro de Alto Rendimiento para ponerse a las órdenes de Javier Aguirre.

De tal forma que ya son seis los jugadores que militan en el extranjero, que están en la concentración premundialista y esos son Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, además de los mencionados César Montes y Luis Chávez.

Aguirre ya trabaja con 18 mundialistas

Si bien aún falta un grupo importante de jugadores que se desempeñan fuera de nuestro país, Javier Aguirre ya tiene a un grupo importante de jugadores a tres semanas y media de iniciar el Mundial.

Porque son un total de 18 jugadores (12 de Liga MX y seis del extranjero más sparrings), los que ya están bajo su mando y de su cuerpo técnico, por lo que solamente faltan ocho más para completar la lista final de 26 jugadores.

La Selección Nacional de México informa pic.twitter.com/iMu8RfivLG — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 19, 2026

Podrían tener minutos ante Ghana

Habrá que ver cuántos de los jugadores que llegaron del extranjero, están aptos para tener minutos ante Ghana este viernes en Puebla.

En el caso de César Montes, "El Cachorro" había presentado problemas musculares en sus últimos juegos en Lokomotiv; Luis Chávez viene poco a poco tomando ritmo tras dejar atrás la ruptura de ligamento en la rodilla.

Edson Álvarez, separado del Fenerbahçe tras operarse el tobillo y apenas con un par de minutos, por lo que habrá qué ver si Aguirre le da algunos minutos en el segundo tiempo contra los africanos.

El resto, Guillermo Ochoa, Mateo Chávez y Jorge Sánchez, no tienen ningún problema físico, por lo que están a consideración del entrenador nacional.