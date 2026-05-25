México abre Tijuana para hospedar a selección de Irán en Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México aceptó la posibilidad de que la selección de Irán use Tijuana como base de alojamiento durante el Mundial 2026, luego de que autoridades vinculadas con la FIFA plantearan que el equipo no permanezca en territorio estadounidense pese a que sus partidos de fase inicial se disputarían en ese país.

"Nos preguntaron, ¿pueden pernoctar en México? Y dijimos, sí, sin problema", explicó la mandataria durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Detalló que la propuesta contempla que la delegación iraní duerma en Tijuana y se traslade desde ahí a los encuentros programados en Estados Unidos. La operación aún se encuentra en revisión entre el gobierno mexicano, la FIFA y el equipo organizador nacional.

Diálogos con la FIFA para definir logísitica

Sheinbaum señaló que la coordinación está a cargo de Gabriela Cuevas y de Josefina Rodríguez Zamora, en diálogo con la FIFA, para definir la logística de hospedaje, movilidad y operación aérea. La presidenta sostuvo que no existe razón para negar el ingreso o estancia de la delegación iraní en territorio mexicano bajo esas condiciones.

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Medidas sanitarias frente a riesgo de èbola

Sheinbaum confirmó también que el gobierno mexicano aplicará medidas sanitarias especiales ante el riesgo de enfermedades contagiosas durante el Mundial 2026, luego de cuestionamientos sobre selecciones o visitantes procedentes de países con alertas epidemiológicas, entre ellas naciones africanas con reportes recientes de contagios.

"Si hay un problema de una enfermedad contagiosa, pues hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México", sostuvo la mandataria durante su conferencia matutina. Añadió que el secretario de Salud, David Kershenobich, mantiene seguimiento del tema y que el gabinete sanitario detallará las medidas específicas.

Precisó que las restricciones no implican cierres automáticos ni prohibiciones generales de ingreso, sino protocolos epidemiológicos específicos según el riesgo detectado en cada país de origen. La presidenta dejó claro que la respuesta dependerá de criterios técnicos de salud pública y coordinación internacional para contener cualquier amenaza de contagio.