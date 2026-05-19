México hará historia con su tercera Serie del Caribe consecutiva en Hermosillo 2027

El Pacífico mexicano será el epicentro del béisbol regional durante tres años seguidos. En febrero próximo, Hermosillo, Sonora, albergará la Serie del Caribe 2027 por séptima ocasión en su historia, lo que reafirmará su condición de sede emblemática del clásico caribeño.

Y tan pronto se cante el "¡Play ball!", México marcará un hito sin precedentes, con tres ediciones consecutivas como sede de este campeonato de índole internacional.

México consolida su liderazgo en la organización de la Serie del Caribe

Así, México se consolida como uno de los grandes pilares organizativos de la pelota caribeña, con 18 ediciones anteriores como anfitrión, la mayor cifra entre todos los países participantes.

La capital sonorense, con sus siete series, se acerca ya a ciudades icónicas como Santo Domingo, líder en el rubro con 10 ediciones, así como Caracas con nueve, y demuestra que la confianza en la infraestructura tricolor está más vigente que nunca.

Historia y expansión de la Serie del Caribe

La historia del torneo, fundado en La Habana en 1949, es también la historia de una expansión constante. Se ha celebrado en siete países, con México y Venezuela con 15 ediciones y Puerto Rico con 14 a la cabeza.

República Dominicana ha sido sede en 11 oportunidades, mientras que Panamá con cuatro, Cuba y Estados Unidos con tres cada una, cierran la lista.

Con 18 ediciones organizadas, México se mantiene como el principal anfitrión de la Serie del Caribe. ❮ ❯

A nivel de ciudades, México ha distribuido el evento en cinco plazas, con Culiacán, Mazatlán, Mexicali, Guadalajara y Hermosillo, fruto de la estrategia de modernización de escenarios.

Con la capital de Sonora lista para la fiesta, el reto será doble, pues se deberá mantener el alto estándar organizativo y, para la novena que represente al país, intentar que esta racha histórica también se traduzca en éxito dentro del terreno.

La Serie del Caribe ocupa hoy un lugar privilegiado en la historia del deporte internacional como una de las competiciones de clubes más antiguas y culturalmente influyentes de América Latina.

Su creación, mucho antes de que surgieran torneos continentales de enorme prestigio como la UEFA Champions League (1955) o la Copa Libertadores (1960), la coloca entre las grandes competiciones internacionales del deporte moderno.

Aunque la Serie Mundial de MLB es más antigua, la Serie del Caribe nació con una naturaleza distinta: un campeonato internacional entre clubes campeones de diferentes países, un formato pionero en el hemisferio occidental. A lo largo de más de siete décadas, ha sido mucho más que un campeonato.