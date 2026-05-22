México derrotó sin problemas a un débil Ghana; Memote Martínez clavó golazo

La primera de las últimas tres pruebas para México antes del Mundial, fue satisfactoria pero con muy poca exigencia ante un Ghana alternativo, al cual derrotó sin problemas 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Un partido que desde antes se sabía de lejos que no le iba a representar algún tipo de riesgo para la Selección Mexicana, porque Ghana no traía a sus principales figuras y ni siquiera su entrenador, Carlos Queiroz, vino a México.

Pero con todo y ese contexto, había que disputar este encuentro con seriedad, tal y como lo dijo Javier Aguirre en la previa del duelo y porque la afición poblana respondió muy bien en las gradas casi con el lleno porque fueron más de 41 mil aficionados, si bien una sección del Cuauhtémoc estuvo clausurada por sanción de la FIFA por el grito homofóbico.

¿Cómo se desarrolló el partido entre México y Ghana?

Apenas había pasado un minuto de iniciado el juego, cuando México ya se había puesto arriba en el marcador. Brian González observó que el arquero ghanés estaba muy mal colocado y luego de que controló una pelota en tres cuartos de cancha, sacó disparo lejano que besó las redes para el 1-0.

Muy débil e inocente se vio el equipo africano, por lo que un gol tan tempranero pintaba como un indicio de que podría ser una goleada.

Guillermo Martínez anotó el segundo gol. Moisés Pablo. ❮ ❯

Aunque para fortuna de Ghana, los mexicanos no salieron tan precisos y fallaron varias claras en el primer tiempo, como una de Gil Mora en la que reventó el poste y luego Armando González no atinó a definir.

Además, Alexis Vega había marcado de cabeza el segundo tanto Tricolor, pero fue anulado por fuera de lugar, con lo que el marcador permaneció solo uno a cero en ese momento.

Este juego era importante para ver cómo se desempeñaban ciertos jugadores que apenas están tomando ritmo luego de estar mucho tiempo parados, principalmente por lesión.

Uno de ellos, Gilberto Mora. El niño mexicano mostró que está en óptimas condiciones y se mandó un par de jugadas magistrales; en la que reventó el poste, metió un recorte dentro del área de manera magistral, con lo que demuestra que la pubalgia ya quedó atrás y está listo para el Mundial.

En el segundo tiempo vino la cascada de cambios que había adelantado el Vasco y entró gente como Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Luis Chávez y Guillermo Martínez.

Este último, demostró con creces por qué el técnico sorpresivamente lo llamó a la concentración premundialista y vaya que está en la disputa de ser uno de los delanteros para la Copa del Mundo.

Al 53', recibió una pelota dentro del área. La controló, recortó al defensa y luego definió de zurda al ángulo para convertir un auténtico golazo.

Que Santiago Giménez se preocupe, porque el Memote mostró que no solo es un cabeceador que tiene altura y eso lo aprovecha. El delantero de Pumas tiene calidad en los pies y si le dan chance y espacio en el área, se puede mandar golazos como el que hizo esta noche.

La Selección Mexicana tomó ventaja ante Ghana. Moisés Pablo. ❮ ❯

En cuanto a jugadores del extranjero, Edson Álvarez mostró que está bien físicamente después de su operación de tobillo, mientras que Luis Chávez lo mismo tras salir adelante de una lesión de ligamentos de la rodilla.

Ghana tuvo en el segundo tiempo un tiro al travesaño y lo poquito que tuvo en ataque, el arquero Carlos Acevedo lo resolvió sin problemas. El guardameta de Santos entró en el segundo tiempo porque el titular fue Raúl Rangel, quien fue cero exigido por el rival africano.

Fue una noche muy tranquila pero satisfactoria para la afición mexicana en Puebla, que puso buen ambiente, no fue hostil con la Selección y disfrutó del juego.

Ahora, México volverá al Centro de Alto Rendimiento, entrenará y a media semana viajará a Los Ángeles para su juego ante Australia en Pasadena el próximo sábado.

Solo quedan dos juegos más para este Tri antes de la Copa del Mundo y Javier Aguirre tiene que terminar de resolver sus últimas dudas para la lista final, la cual dijo que sigue abierta, aunque es muy claro que los jugadores que ya eligió incluso contra todo pronóstico como Memote, le dan razón de por qué los ha elegido