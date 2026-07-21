La agente detrás de Gilberto Mora y Haaland: ¿quién es Rafaela Pimenta?

El nombre de Rafaela Pimenta comenzó a tomar fuerza en el Mundial 2026 luego de que una imagen de Gilberto Mora en las gradas, junto a la familia de Erling Haaland, despertara la curiosidad de los aficionados.

Detrás de aquella escena hay una relación profesional que conecta al joven mexicano con una de las agentes más influyentes del futbol internacional, cuya cartera incluye a varias de las grandes figuras del deporte.

En Ovaciones te decimos quién es Rafaela Pimienta y por qué es considerada una de las figuras más importantes dentro del gremio.

Foto: IG @rafaelavitalepimenta



La reconocida agente de futbolistas

Rafaela Pimenta se convirtió en una de las representantes más reconocidas del futbol mundial al asumir la gestión de varios jugadores que anteriormente trabajaban con el fallecido Mino Raiola.

Su nombre volvió a resonar tras darse a conocer que representa a dos futbolistas de perfiles muy distintos, pero con gran proyección, tal como el delantero noruego Erling Haaland y el mexicano Gilberto Mora.

La agente brasileña también ha participado en importantes negociaciones del futbol europeo y representa a figuras como Santiago Gimenez y Matthijs de Ligt.

De acuerdo con estimaciones de Transfermarkt, la cartera de jugadores que gestiona supera los 309 millones de euros en valor de mercado.

¿Quién es Rafaela Pimenta?

Rafaela Pimenta nació en São Paulo, Brasil, y originalmente se formó como abogada especializada en Derecho Internacional.

Su llegada al mundo de la representación deportiva ocurrió a través de su colaboración con Mino Raiola, con quien trabajó durante más de dos décadas.

Durante ese periodo participó en negociaciones de contratos, transferencias internacionales y acuerdos comerciales de algunos de los futbolistas más importantes del mundo.

Tras la muerte de Raiola, ocurrida en abril de 2022, Pimenta asumió la representación de buena parte de sus clientes y tomó un papel central dentro de la agencia que ambos habían construido.

Con el paso de los años, la brasileña se consolidó como una de las mujeres más poderosas dentro de la representación del futbol masculino.

Su trayectoria le ha valido reconocimientos internacionales y también fue incluida en la lista Forbes 50 Over 50 Global, que destaca a mujeres con una importante influencia en sus respectivas industrias.

La representante también ha hablado sobre el crecimiento del futbol mexicano y la pasión de sus aficionados. Durante una entrevista con FOX Sports México, destacó la manera en que los seguidores vivieron el Mundial 2026 y aseguró que el país todavía tiene mucho potencial para mostrarle al mundo la importancia de su futbol.

¿A qué futbolistas representa Rafaela Pimenta?

Entre los jugadores que forman parte de la cartera de Rafaela Pimenta se encuentran:

Erling Haaland .

Gilberto Mora .

Santiago Gimenez .

Matthijs de Ligt .

Noussair Mazraoui.

Marco Verratti.

Alphonse Aréola.

Henrikh Mkhitaryan.

Obed Vargas.

Erling Haaland es uno de los nombres más importantes de su cartera. El delantero noruego, estrella del Manchester City, es considerado uno de los futbolistas con mayor valor de mercado en el mundo.

En el caso de México, Pimenta también representa a Santiago Gimenez, quien llegó al futbol italiano después de destacar con el Feyenoord, y a Gilberto Mora, una de las grandes promesas del futbol mexicano.

El joven mediocampista de Xolos de Tijuana, con apenas 17 años, ha despertado el interés de diversos clubes europeos y su valor de mercado ya se encuentra cerca de los 10 millones de euros, de acuerdo con estimaciones de Transfermarkt.

Rafaela aclara por qué el Morita estuvo en gradas con la familia de Haaland

Una de las imágenes más comentadas del Mundial 2026 fue la presencia de Gilberto Mora en las gradas durante el partido entre Inglaterra y Noruega.

El futbolista mexicano apareció junto a la familia de Erling Haaland e incluso participó en el famoso "remo vikingo" con los aficionados noruegos.

La escena generó preguntas sobre la razón por la que el jugador de Xolos se encontraba en el estadio. Rafaela Pimenta explicó que ella fue quien invitó al joven futbolista a presenciar el encuentro, pues consideró que observar partidos de alto nivel en vivo también forma parte del aprendizaje de un jugador.

"Un futbolista tiene que mirar partidos. Ver partidos en vivo no es igual que verlos por televisión", explicó la representante en entrevista con FOX Sports.

Pimenta detalló que se encontraba en Miami, donde se disputaba el encuentro, y aprovechó unos días libres para compartir la experiencia con Gilberto Mora. Además, la relación profesional con Haaland permitió que el mexicano conviviera con la familia del delantero noruego.

"La primera y la última vez": Rafaela Pimenta sobre Gilberto Mora

La agente aseguró que aquella experiencia mundialista fue especial, pero también lanzó una frase que llamó la atención.

Pimenta le dijo a Gilberto Mora que probablemente esa sería la "primera y última vez" que verían juntos un partido de una competición internacional en la que el mexicano pudiera participar como jugador.

"Es la única vez que voy a mirar un partido con él en una competición donde él puede jugar", explicó.

La declaración refleja la confianza que la representante tiene en el futuro de Gilberto Mora, quien después de su participación en el Mundial 2026 comenzó a ser relacionado con algunos de los clubes más importantes de Europa.

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