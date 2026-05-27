Seguridad presume baja de 49 por ciento en homicidios

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que la estrategia de seguridad del gobierno federal permitió una reducción preliminar de 49 por ciento en el promedio diario nacional de homicidio doloso desde septiembre de 2024 hasta mayo de 2026.

Durante el informe del gabinete de seguridad encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario sostuvo que el descenso responde a la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y los operativos coordinados entre fuerzas federales y autoridades estatales.

Detalló que desde el inicio de la administración han sido detenidas cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de más de 400 toneladas de droga y casi 30 mil armas de fuego.

OMAR GARCÍA HARFUCH.

Detalló que desde el inicio de la administración han sido detenidas cerca de 54 mil 300 personas. Foto: Cuartoscuro

Transferencia de delincuentes a EU

García Harfuch señaló que las acciones incluyeron la transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos, el bloqueo financiero contra mil 422 sujetos y operativos focalizados en entidades con alta violencia.

"Este es un compromiso con la cero impunidad", afirmó al referirse también a la detención de 85 funcionarios y exfuncionarios públicos presuntamente vinculados con delitos.

Estados con mayor impacto en despliegues federales

El secretario expuso que los despliegues federales tuvieron impacto en estados como Guanajuato, donde reportó una reducción superior a 68 por ciento en homicidios diarios, así como en Estado de México, Guerrero, Jalisco y Nuevo León.

DESPLIEGUES FEDERALES.

Las cifras expuestas por la SSPC forman parte de la narrativa oficial sobre la efectividad de la estrategia. Foto: Cuartoscuro

Añadió que el combate a laboratorios clandestinos y estructuras financieras del crimen afectó la capacidad operativa de organizaciones delictivas.

Indicadores delictivos

Las cifras expuestas por la SSPC forman parte de la narrativa oficial sobre la efectividad de la estrategia, aunque su evolución dependerá de la consistencia de los operativos y de la validación estadística definitiva de los indicadores delictivos.

Aunque el gobierno destaca descensos en entidades como Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Jalisco, el informe concentra su narrativa en indicadores de contención del delito y capacidad operativa, sin profundizar en variables como desapariciones, percepción ciudadana de inseguridad o fortalecimiento de policías locales, pendientes históricos en la política de seguridad.