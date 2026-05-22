Javier Aguirre, molesto porque su Tri no sabe centrar: "No es normal"

El juego ante Ghana desnudó una carencia de la Selección Mexicana: no sabe centrar y eso tiene muy molesto a Javier Aguirre, quien habló de esa situación tras la victoria 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc.

Alexander Dijiku y Raúl Jiménez.Mireya Novo. ❮ ❯

Y es que a tan poco tiempo de empezar la Copa del Mundo y más allá de que a este Tricolor le hacen falta jugadores que serán titulares, algo esencial para conseguir anotaciones, no está en este combinado nacional.

"Si el centro se ejecuta fuera del área, debe ser un centro fuerte con curva hacia afuera, desde la línea de banda. Si el centro se ejecuta dentro del área, hay dos zonas que entrenamos y ahí tiene que ir el centro. Si no hay un jugador en el punto penal, el centro debe ser por abajo", dijo en conferencia de prensa.

Aguirre no se desmarcó de eso y reconoció que también es responsabilidad suya, porque con tres semanas que llevan de trabajo en el Centro de Alto Rendimiento, nada más no lo hacen bien.

"Se combinaron ambas cosas, técnica y tácticamente, y no estuvieron bien. Me incluyo. No les convencí. Algo pasó, pero no es normal salir al fondo con tiempo y espacio y ejecutes mal. El único centro que no fue un error técnico fue el de Mateo Chávez. Los demás fueron mal ejecutados en general".

Destacó aporte del Memote Martínez

Por otra parte, habló del delantero de los Pumas, Guillermo Martínez, autor del segundo gol ante los africanos, sobretodo luego de que se criticó al entrenador por su llamado a la concentración premundialista.

"Tiene calidad, es muy grande, aunque parece que sea demasiado rígido. Y además de su juego aéreo, que es excepcional, fuera de lo normal, tiene una zurda bastante educada. Creo que es un buen aporte. Es normal (la crítica por su convocatoria), pero por esto está. Ojalá nosotros también estemos de cara a la portería y certeros como ellos".

Primeras bajas en los sparrings

Por último, Javier Aguirre señaló que ya dio de baja a seis de los sparrings: Óscar García, Iker Fimbres, Denzell García, Luis Rey Mejía, Eduardo Águila e Isaías Violante.

De tal forma que permanecen Kevin Castañeda de Tijuana y Jesús Gómez, también del conjunto fronterizo.