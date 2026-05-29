Ya está la lista; Javier Aguirre confirma a Vega, sube al Chino y el Tri completa a sus 26

Ya quedó definida la lista Final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Javier Aguirre despejó las últimas dudas que había en torno al Tricolor y a falta del anuncio oficial, el cual sería el domingo, los 26 jugadores están elegidos.

A menos de que suceda al raro o una tragedia este sábado ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, el entrenador de la Selección ya tiene ocupados todos los lugares.

Porque el Vasco dejó claro que se llevará a Alexis Vega a la Copa del Mundo, así tenga una rodilla que ha levantado muchos cuestionamientos, aunque reconoció que lo convocó de manera condicionada en un principio.

En la previa del juego ante Australia este sábado en el Rose Bowl de Pasadena, Aguirre explicó que, en efecto, la rodilla de Alexis Vega le generaba preocupación, pero que tras tenerlo tres semanas en concentración premundialista, está para el Mundial.

"Lo traje condicionado a Alexis, me ha convencido"

"Alexis es un jugador que ha sufrido mucho con esa rodilla; tiene cinco cirugías. Vino condicionado de mi parte, le dije que necesitaba verlo en el proceso, me ha convencido gratamente, lo ves correr y caminar y se le nota, tiene una situación de una rodilla intervenida varias veces, pero no le merma su velocidad, ni su rendimiento físico, su carga de trabajo", explicó Aguirre.

Incluso, el entrenador de la Selección dijo que el futbolista del Toluca está en su mejor forma física, porque ha bajado de peso y está apto para exigirse al más alto nivel internacional como es en un Mundial.

"No tiene días de descanso, ha adelgazado; es un jugador que obviamente ha recuperado un nivel altísimo, no entiendo por qué se le pueda cuestionar el tema de salud.

"El propio Alexis está a juzgar de sus números, en su mejor momento físico; es un muchacho que ha sufrido mucho, eso le ha dado una fortaleza mental, lo ha pasado mal los últimos años y está en sus mejor momento físico".

Aunque Aguirre sí reconoció que el jugador camina de manera irregular, lo cual se observa a simple vista pero que eso no le impacta en nada en su rendimiento.

"No tapo el sol con un dedo, no es una rodilla que no haya sido tocada; pero, a final de cuentas los números y los entrenamientos demuestran que está apto para jugar a nivel internacional con la Selección Mexicana".

Confirmó al Chino Huerta pese a poco ritmo

La otra duda que había al respecto de Selección, fue luego de la llamada de último minuto a César Huerta, quien apenas esta semana recibió la convocatoria, luego de que estuvo más de medio año parado en Bélgica por dos operaciones de pubalgia.

Aguirre también explicó que el llamado del Chino obedece a que en México no hay otro jugador con sus características y habilidades, así tenga pocos minutos.

"Chino tuvo una cirugía y a todos nos la prometieron feliz; pero se tuvo que volver a operar. No remitía los dolores, y tras la segunda quedó estupendo.

"Es un jugador que corre por fuera, ambas bandas, eso sí es algo que en México nos ha costado encontrar, gente por fuera en el mano a mano".

De paso, agregó que si bien en el caso de Huerta y de Edson Álvarez, son los que menos han jugado previo al Mundial, hay tiempo suficiente para ponerlos en ritmo y a tono para la Copa del Mundo, considerando el partido ante Australia, Serbia y después ya en el certamen ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

"Salvo Edson y Chino, son dos de veintiséis. Sí nos hubiera gustado que hubieran tenido más minutos, pero de aquí al 11, al 18, al 24 de junio, no tengo ninguna duda que van a estar disponibles.

"Sí que los podemos poner sin lugar a dudas, porque además no son jugadores que tienen cinco partidos buenos en una Liguilla o que tienen un torneo corto. Son jugadores de probada calidad, de probada experiencia".

Descartó al Pue Gómez, pero le augura gran futuro con Rafa Márquez

Y para completar el tema de acabar con las dudas, Javier Aguirre descartó al defensa de Xolos, Jesús Alejandro Pue Gómez, quien se decía que podía ser la sorpresa de último momento, subiéndose al Mundial como sparring.

El Vasco destacó sus condiciones, habló maravillas de él y le echó flores, pero consideró que ya será parte de la etapa de Rafa Márquez como DT del Tri, después de la Copa del Mundo cuando Aguirre se vaya del puesto.

"Jesús Gómez es un jugador que conocemos desde Atlas, ha tenido un gran año en Tijuana; nos ayudó porque Johan (Vásquez) iba a venir hasta el final.