México vs Australia: dónde ver EN VIVO el penúltimo amistoso del Tri antes del Mundial 2026

La Selección Mexicana afrontará este sábado una de sus últimas pruebas antes de llegar a la Copa del Mundo 2026 cuando se enfrente a Australia en un partido amistoso.

El encuentro se disputará en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California, escenario que recibirá al Tricolor en un duelo clave dentro de su preparación mundialista.

Además de evaluar el funcionamiento colectivo, el cuerpo técnico aprovechará el compromiso para observar el desempeño de varios jugadores que buscan asegurar un lugar en la convocatoria definitiva.

¿A qué hora juega México vs Australia?

Fecha : Sábado 30 de mayo de 2026

: de 2026 Hora : 20:00 horas (tiempo del centro de México)

: 20:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Rose Bowl, Pasadena, California

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

La transmisión del encuentro estará disponible a través de: