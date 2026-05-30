La Selección Mexicana se mide este sábado a Australia en el Rose Bowl de Pasadena. Consulta el horario y los canales que transmitirán el partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo
México vs Australia: dónde ver EN VIVO el penúltimo amistoso del Tri antes del Mundial 2026
Por: Jessica López
La Selección Mexicana afrontará este sábado una de sus últimas pruebas antes de llegar a la Copa del Mundo 2026 cuando se enfrente a Australia en un partido amistoso.
El encuentro se disputará en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California, escenario que recibirá al Tricolor en un duelo clave dentro de su preparación mundialista.
Además de evaluar el funcionamiento colectivo, el cuerpo técnico aprovechará el compromiso para observar el desempeño de varios jugadores que buscan asegurar un lugar en la convocatoria definitiva.
¿A qué hora juega México vs Australia?
- Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026
- Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Rose Bowl, Pasadena, California
¿Dónde ver EN VIVO el partido?
La transmisión del encuentro estará disponible a través de:
- Canal 5
- TUDN
- Azteca 7
- ViX