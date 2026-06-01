Serena Williams regresa al tenis después de cuatro años fuera

La legendaria tenista estadounidense Serena Williams, de 44 años de edad, volverá a competir la próxima semana en el HSBC Championships del Queen´s Club en Londres, en la modalidad de dobles, según confirmó este lunes el propio torneo.

Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en singles, no ha jugado un partido oficial desde el US Open 2022.

Aunque nunca anunció formalmente su retiro, su regreso se materializa con una invitación especial para el cuadro de dobles del torneo sobre hierba que se disputará en la capital británica.

La fase previa femenina inicia el 6 de junio, y el cuadro principal el 8 de junio. Aún no se ha revelado quién será su compañera de equipo.

"El Queen´s Club me parece el lugar perfecto para comenzar este nuevo capítulo", declaró Williams en un comunicado. "El césped me ha brindado algunos de los momentos más significativos de mi carrera", agregó.

El anuncio llega después de varios indicios. En diciembre de 2025, su nombre apareció en la lista de jugadores registrados en el programa antidopaje, lo que generó rumores. En ese momento, la propia Serena negó su regreso con un mensaje en redes sociales: "¡Dios mío, NO voy a volver!".

Sin embargo, este lunes publicó un video en una cancha de tenis con el mensaje "Supongo que todos se enteraron de la noticia", poco antes de que el Queen´s Club lo confirmara oficialmente.

Reacciones y contexto del retorno

El HSBC Championships sirve como preparación para Wimbledon, torneo en el que Williams ha ganado siete títulos individuales. Por el momento no está claro si también participará en el Grand Slam londinense.

Laura Robson, directora de torneos de la WTA, celebró el retorno: "Serena Williams es una de las mejores atletas que el mundo ha visto jamás, y estamos encantados de que regrese al tenis en el HSBC Championships".

La noticia fue bien recibida por el tenis femenino, que el año pasado regresó al histórico Queen´s Club. Wimbledon también reaccionó en redes con el mensaje "Serena en hierba" junto a un corazón verde.