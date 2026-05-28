¿Quién es Tim Payne? El fenómeno neozelandés de las redes sociales previo del Mundial 2026

Tim Payne pasó de ser un futbolista prácticamente desconocido a convertirse en una de las historias virales más inesperadas rumbo al Mundial 2026.

El defensa de Nueva Zelanda explotó en redes sociales después de que el influencer argentino Valen Scarsini, mejor conocido como "elscarso", decidiera buscar al jugador "menos famoso" de toda la Copa del Mundo.

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La dinámica rápidamente se salió de control. Miles de usuarios comenzaron a seguir a Payne, llenar sus publicaciones de comentarios y convertirlo en meme. En cuestión de horas, el neozelandés pasó de tener apenas unos cuantos miles de seguidores a superar el millón en Instagram.

El fenómeno incluso provocó reacciones de futbolistas, creadores de contenido y clubes alrededor del mundo. Frases como "No Payne, No Gain" comenzaron a viralizarse mientras internet adoptaba al defensa oceánico como "el jugador del pueblo".

Lo curioso es que, aunque para muchos era un completo desconocido, Tim Payne tiene una larga trayectoria en el futbol profesional y más de una década representando a Nueva Zelanda.

Este jueves el defensa publicó un video en su cuenta oficial de Instagram agradeciendo, con un español muy limitado, el apoyo de los seguidores que lo han vuelto un fenómeno del internet. "Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo"

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La carrera de Tim Payne antes de hacerse viral

Tim Payne nació en Auckland y debutó profesionalmente desde muy joven en el Waitakere United de Nueva Zelanda. Posteriormente pasó por clubes de Australia como el Sydney FC y el Wellington Phoenix, equipo donde actualmente milita.

Además, el defensor de 32 años ha disputado más de 50 partidos con la selección neozelandesa y formó parte del equipo que consiguió la clasificación al Mundial 2026.

Payne suele desempeñarse como lateral derecho y durante años construyó una carrera discreta en Oceanía, lejos de los reflectores internacionales y de las grandes ligas europeas o sudamericanas.

Sin embargo, internet cambió completamente su realidad en apenas unas horas.

Ahora, Tim Payne llegará al Mundial 2026 convertido en una celebridad viral y con millones de personas pendientes de sus partidos frente a Bélgica, Egipto e Irán.