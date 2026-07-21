América no tendrá a Alejandro Zendejas por dos meses

América inició con el pie derecho el Apertura 2026 el fin de semana, con la victoria por la mínima de visita a Querétaro y así sumó sus tres primeros puntos.

Sin embargo, al conjunto azulcrema le urge conseguir refuerzos, porque además de que no lo ha hecho, su principal jugador no va a estar disponible un buen rato.

Alejandro Zendejas se sometió a una limpieza articular en la rodilla, por lo que América informó que estará fuera de circulación por tiempo indefinido.

Impacto de la lesión de Alejandro Zendejas

Pero se sabe que el futbolista no tendría actividad hasta por dos meses, es decir unas ocho semanas, lo cual tarda en rehabilitación ese tipo de intervenciones en futbolistas.

Zendejas tuvo que realizarse dicha operación, luego de la Copa del Mundo a la que fue convocado por el argentino Mauricio Pochettino para la Selección de los Estados Unidos.



Zendejas tuvo que realizarse dicha operación, luego de la Copa del Mundo. Foto: Mexsport

El nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, solamente jugó 13 minutos en el Mundial en el juego ante Turquía, que perdió su equipo por 3-2 en los últimos minutos.

Es decir que tuvo casi nula actividad en la Selección Estadounidense, misma que también se quedó en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Situación actual y necesidades de refuerzos

Al regresar a México y reportar con América, fue evaluado y aunque se buscó la forma de que no pasara por el quirófano, definitivamente tuvo que hacerlo.

Se alargó el tema de los refuerzos en Coapa

Por otra parte, el tema de los refuerzos ya se ha alargado mucho en este mercado para las Águilas, y pinta para que así se mantenga.

El entrenador Guillermo Almada dijo desde la semana pasada que están en búsqueda de cuatro a cinco refuerzos, pero han pasado los días y no se han dado anuncios al respecto.

Los nombres siguen y siguen saliendo, pero es fecha de que nada más no hay algo concreto, si bien da la sensación de que en el Nido no hay prisa.

Próximo partido del América

El América se presentará el viernes en el Estadio Banorte pero como "visitante", ya que el local administrativo es el Atlante, por la Jornada 2 del Apertura 2026.

Va en busca de su segunda victoria ante un conjunto de los Potros de Hierro, dirigidos por Miguel Herrera, que en su presentación de vuelta a la Liga MX, perdieron ante Necaxa.

Quizá por ahora parezca que no hay prisa en las Águilas por el tema de los refuerzos, pero con la operación de Zendejas y su larga rehabilitación, tienen que acelerar el paso porque también ya viene la Leagues Cup y con la intención de ganar un torneo internacional, seguro ya le vendrán las exigencias al técnico Almada.